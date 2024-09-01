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Названы условия для повышения зарплат жителей России

Многих жителей России волнует, при каких условиях им могут повысить зарплату. Делимся мнением эксперта по этому поводу.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова рассказала изданию «Подмосковье сегодня», что повышение зарплаты во всех сферах занятости невозможно без помощи государства. Она отметила, что в основе политики должно быть увеличение МРОТ и предоставление широкого спектра налоговых льгот для работников.

Если говорить про конкретные сферы, на рост зарплат в них влияют производительность труда, конкуренция за рабочую силу, технологические инновации и другие факторы, добавила Наталья Проданова.

Например, если наблюдается нехватка квалифицированных сотрудников, работодатели будут вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь и удержать кадры.

Заработные платы работников растут и в условиях высокой инфляции.

При этом мы понимаем, что такой рост позволяет лишь компенсировать увеличение стоимости жизни и не приводит к реальному увеличению покупательной способности.

Наталья Проданова
доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова

Она также рассказала, что в любом случае рост заработной платы приводит к увеличению «на выходе» стоимости производства продукции, то есть товаров, работ и услуг. Дело в том, что такие затраты на повышение доходов вместе с отчислениями во внебюджетные фонды — основная статья определения себестоимости. Ее рост в свою очередь провоцирует повышение цен. Как результат — инфляция.

В основе повышения зарплаты должен лежать качественный показатель — производительность труда, подчеркнула эксперт. При этом темпы ее роста должны как минимум в два раза превышать рост средней заработной платы.

«Стремиться за неоправданным ростом заработной платы, не подкрепленным соответствующим ростом производительности труда, — это прямой путь к еще более высокому уровню инфляции», — пояснила Наталья Проданова.

Если вас расстроило то, как все сложно с повышением зарплаты, не отчаивайтесь. Конечно, увеличение заработка — процесс непростой. Но вот перестать задерживать зарплаты начальники вполне могут. Вернее, им придется это сделать — в стране усилят борьбу с этим нарушением закона. Следить за порядком будут межведомственные комиссии.