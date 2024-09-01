Названы условия для повышения зарплат жителей России

Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова рассказала изданию «Подмосковье сегодня», что повышение зарплаты во всех сферах занятости невозможно без помощи государства. Она отметила, что в основе политики должно быть увеличение МРОТ и предоставление широкого спектра налоговых льгот для работников.
Если говорить про конкретные сферы, на рост зарплат в них влияют производительность труда, конкуренция за рабочую силу, технологические инновации и другие факторы, добавила Наталья Проданова.
Например, если наблюдается нехватка квалифицированных сотрудников, работодатели будут вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь и удержать кадры.
Заработные платы работников растут и в условиях высокой инфляции.
При этом мы понимаем, что такой рост позволяет лишь компенсировать увеличение стоимости жизни и не приводит к реальному увеличению покупательной способности.
Она также рассказала, что в любом случае рост заработной платы приводит к увеличению «на выходе» стоимости производства продукции, то есть товаров, работ и услуг. Дело в том, что такие затраты на повышение доходов вместе с отчислениями во внебюджетные фонды — основная статья определения себестоимости. Ее рост в свою очередь провоцирует повышение цен. Как результат — инфляция.
В основе повышения зарплаты должен лежать качественный показатель — производительность труда, подчеркнула эксперт. При этом темпы ее роста должны как минимум в два раза превышать рост средней заработной платы.
«Стремиться за неоправданным ростом заработной платы, не подкрепленным соответствующим ростом производительности труда, — это прямой путь к еще более высокому уровню инфляции», — пояснила Наталья Проданова.
Если вас расстроило то, как все сложно с повышением зарплаты, не отчаивайтесь. Конечно, увеличение заработка — процесс непростой. Но вот перестать задерживать зарплаты начальники вполне могут. Вернее, им придется это сделать — в стране усилят борьбу с этим нарушением закона. Следить за порядком будут межведомственные комиссии.