Названы условия для повышения зарплат жителей России

Она также рассказала, что в любом случае рост заработной платы приводит к увеличению «на выходе» стоимости производства продукции, то есть товаров, работ и услуг. Дело в том, что такие затраты на повышение доходов вместе с отчислениями во внебюджетные фонды — основная статья определения себестоимости. Ее рост в свою очередь провоцирует повышение цен. Как результат — инфляция.