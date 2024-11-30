Названы три простых способа предотвратить инсульт

Об этом «РГ» рассказал врач-реаниматолог, основатель компании дистанционных медицинских осмотров «Предрейсовый» Сергей Виноградов.
Он пояснил, что стресс приводит к повышенному давлению и сбою в работе вегето-сосудистой системы. А сидячий образ жизни все это только усугубляет. Именно поэтому возраст пациентов с инсультом сегодня молодеет. В их числе оказываются люди от 25 до 40 лет.
Для профилактики инсульта Виноградов также рекомендовал регулярно контролировать уровень сахара и холестерина в крови и высыпаться.
В числе основных факторов, которые могут спровоцировать возникновение инсульта, — гипертоническая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет, нарушения свертываемости крови, говорит врач-невролог «Московских центров МРТ» Евгений Пахомов. По его словам, инсульт сегодня случается в среднем у 500 человек на 100 тысяч населения.
У людей после 55 лет риск инсульта возрастает, потому что сосуды теряют эластичность, в них формируется больше холестериновых бляшек, подчеркнул он.
Распознать инсульт на ранней стадии, отмечает Пахомов, можно по внезапной головной боли, ухудшению зрения, неуверенной походке, чувству онемения в области лица, руки или ноги. Также у человека появляются трудности с речью, он с запинками произносит простую фразу. Врач также обратил внимание, что 43% пациентов с инсультом переживают микро-инсульт за неделю до обширного инсульта. При этом, микро-инсульт может сопровождаться такими же симптомами, но в более легкой форме.
Невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская рассказала, что легко определить инсульт можно по методике «УДАР». Буква «У» в этом слове означает улыбку. «Попросите человека улыбнуться. Если одна сторона лица опущена, это может быть симптомом инсульта», — говорит она. Буква «Д» — это движение. Теперь попросите поднять обе руки. Если одна рука слабее другой или совсем не поднимается, то это тоже тревожный знак, отмечает врач. Буква «А» в слове «УДАР» — артикуляция. Если у человека нарушена речь, это повод для срочной госпитализации. Поэтому следующая буква «Р» — это решение, которые вы должны принять, а именно — немедленно вызвать скорую помощь.
Чудинская обратила внимание, что до приезда врачей необходимо уложить пострадавшего так, чтобы его голова была слегка приподнята (примерно на 30 градусов), что поможет уменьшить нагрузку на мозг. «Ни в коем случае не давайте еду, воду или лекарства — это может усугубить состояние, особенно если нарушены функции глотания», — сказала она. Также необходимо отметить время появления первых признаков, чтобы передать эту информацию врачам.
По ее словам, ключевое значение имеет так называемое «терапевтическое окно» — первые 3−4,5 часа сразу после начала проявления симптомов. За это время тромболитические препараты восстанавливают кровообращение при ишемическом инсульте. В случае геморрагического инсульта, когда разрывается сосуд и происходит кровоизлияние в мозг, может потребоваться хирургическое вмешательство.
До 70% пациентов с инсультом могут восстановиться до определенного уровня функциональности, но это зависит от многих факторов, включая степень повреждения мозга и скорость оказания помощи, уточнила гериатр, главный врач ГЦ «Сениор Групп» Алиса Готина. Она подчеркнула, что важно сразу же начать реабилитацию, которая может занять от нескольких месяцев до нескольких лет и ни в коем случае не заниматься самолечением.
Между тем, невролог и врач функциональной диагностики Европейского медицинского центра (ЕМС) Марина Митюкова назвала более расширенную версию методики «УДАРа» для определения признаков инсульта — «BEFAST».
В ней «В» — это balance, баланс. Человек с подозрением на инсульт теряет координацию движений, может возникнуть головокружение или головная боль.
«E» — eyes, глаза. У человека возникают нарушения зрения в виде двоения или выпадения поля зрения (часть происходящего вокруг не видно).
«F» — face, лицо. Также просим улыбнуться — лицо будет несимметричным, уголок рта опущен.
«A» — arms, конечности. Слабость или отсутствие движение в конечностях с одной стороны, либо только в руке или ноге.
«S» — speech, речь. Затруднение воспроизведения речи, невнятная речь.
«T» — time, время. Вызвать скорую необходимо как можно скорее. Чем больше времени пройдет от появления первых симптомов, тем больше нейронов погибнет. И у пациента будет меньше шансов получить эффективное лечение.
Врач общей практики сети пансионатов для пожилых людей «Теплые Беседы» Анна Шелобанова отметила, что у людей в возрасте чаще всего инсульты встречаются на фоне смены погоды. В числе признаков этого заболевания она также назвала «мушки» перед глазами. «На некоторое время зрение может пропасть или ухудшиться с одной, а иногда и с обеих сторон. Это ощущение можно охарактеризовать как туман в глазах или темная пелена. Такие сигналы не стоит оставлять без внимания, лучше сразу обратиться к врачу», — предупредила Шелобанова. Она также напомнила, что после инсульта организму нужен полноценный отдых.