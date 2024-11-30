Названы три простых способа предотвратить инсульт

Невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская рассказала, что легко определить инсульт можно по методике «УДАР». Буква «У» в этом слове означает улыбку. «Попросите человека улыбнуться. Если одна сторона лица опущена, это может быть симптомом инсульта», — говорит она. Буква «Д» — это движение. Теперь попросите поднять обе руки. Если одна рука слабее другой или совсем не поднимается, то это тоже тревожный знак, отмечает врач. Буква «А» в слове «УДАР» — артикуляция. Если у человека нарушена речь, это повод для срочной госпитализации. Поэтому следующая буква «Р» — это решение, которые вы должны принять, а именно — немедленно вызвать скорую помощь.