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Названы три привычки из детства, отравляющие взрослую жизнь

Некоторые привычки из детства заметно влияют на наше поведение и здоровье во взрослой жизни. Детский психолог, нейропсихолог и семейный терапевт Наталья Наумова рассказала, какие из них оказывают серьезное влияние на личностное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Одна из таких привычек — подавление агрессии

Многие люди с детства приучены не проявлять недовольство или злость по отношению к окружающему миру. Дети часто могут направлять подавленную агрессию на себя. В итоге формируются чувство вины, нелюбовь к себе, снижается самооценка, не складывается личная жизнь, в социальной сфере в целом возникает много проблем.

Важно, чтобы ребенок мог анализировать и понимать, как он сердится на окружающий мир, на людей, на ситуацию. Нужно, чтобы он проявлял эту агрессию вовне, в безопасном режиме, то есть не бросался на людей, а, например, мял бумагу, бил подушку или выражал агрессию через творчество.

Вторая вредная привычка — это скрывание своих эмоций

Дети, которые не привыкли делиться своими переживаниями, часто переносят это во взрослую жизнь. Такие люди не способны открыто выражать свои чувства, они замыкаются в себе. Так возникают внутренние конфликты и стресс.

«Накопленные негативные эмоции часто заедаются сладостями, запиваются алкоголем или подавляются курением. Все это делается, чтобы хоть как-то растрясти свое сознание и повысить себе настроение», — рассказала психолог в беседе с «Ридусом».

Наталья Наумова подчеркнула, что важно учить ребенка осознавать не только свои мысли, но и телесные ощущения. Когда человек может замечать свои эмоции и открыто говорить о них, ему легче находить поддержку в окружении. В этом случае чувства не подавляются и не будет дальнейших проблем с психическим и физическим здоровьем.

Третья привычка — игнорирование собственных желаний и потребностей

В детстве многим внушают, что желать большего — это эгоизм, особенно, если у других людей таких возможностей нет. Чувство вины или стыда за свои мечты и стремления мешает достичь успеха.

Нужно осознавать свои потребности, стремиться к лучшему, развиваться, предпринимать шаги для получения желаемого и не бояться быть успешным человеком, подчеркнула психолог.

Каждая из этих привычек из детства может серьезно осложнить взрослую жизнь. В связи с этим родителям необходимо помогать своим детям справляться с эмоциями, поддерживать здоровый контакт с окружающим миром и не бояться своих желаний. Это заложит основу для гармоничной взрослой жизни и успешного личностного роста.

Отметим, если у ребенка заниженная самооценка, родители должны помочь ее повысить. Есть несколько способов это сделать.