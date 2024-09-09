Названы три привычки из детства, отравляющие взрослую жизнь

Одна из таких привычек — подавление агрессии
Многие люди с детства приучены не проявлять недовольство или злость по отношению к окружающему миру. Дети часто могут направлять подавленную агрессию на себя. В итоге формируются чувство вины, нелюбовь к себе, снижается самооценка, не складывается личная жизнь, в социальной сфере в целом возникает много проблем.
Важно, чтобы ребенок мог анализировать и понимать, как он сердится на окружающий мир, на людей, на ситуацию. Нужно, чтобы он проявлял эту агрессию вовне, в безопасном режиме, то есть не бросался на людей, а, например, мял бумагу, бил подушку или выражал агрессию через творчество.
Вторая вредная привычка — это скрывание своих эмоций
Дети, которые не привыкли делиться своими переживаниями, часто переносят это во взрослую жизнь. Такие люди не способны открыто выражать свои чувства, они замыкаются в себе. Так возникают внутренние конфликты и стресс.
«Накопленные негативные эмоции часто заедаются сладостями, запиваются алкоголем или подавляются курением. Все это делается, чтобы хоть как-то растрясти свое сознание и повысить себе настроение», — рассказала психолог в беседе с «Ридусом».
Наталья Наумова подчеркнула, что важно учить ребенка осознавать не только свои мысли, но и телесные ощущения. Когда человек может замечать свои эмоции и открыто говорить о них, ему легче находить поддержку в окружении. В этом случае чувства не подавляются и не будет дальнейших проблем с психическим и физическим здоровьем.
Третья привычка — игнорирование собственных желаний и потребностей
В детстве многим внушают, что желать большего — это эгоизм, особенно, если у других людей таких возможностей нет. Чувство вины или стыда за свои мечты и стремления мешает достичь успеха.
Каждая из этих привычек из детства может серьезно осложнить взрослую жизнь. В связи с этим родителям необходимо помогать своим детям справляться с эмоциями, поддерживать здоровый контакт с окружающим миром и не бояться своих желаний. Это заложит основу для гармоничной взрослой жизни и успешного личностного роста.
Отметим, если у ребенка заниженная самооценка, родители должны помочь ее повысить. Есть несколько способов это сделать.