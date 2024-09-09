Названы три привычки из детства, отравляющие взрослую жизнь

Наталья Наумова подчеркнула, что важно учить ребенка осознавать не только свои мысли, но и телесные ощущения. Когда человек может замечать свои эмоции и открыто говорить о них, ему легче находить поддержку в окружении. В этом случае чувства не подавляются и не будет дальнейших проблем с психическим и физическим здоровьем.