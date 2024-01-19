Названы три причины ранней седины

Седина считается ранней, если она появляется у человека, не достигшего возраста 25 лет, отметила Нагайцева. В этом случае волосы обычно теряют цвет не из-за физиологических изменений в организме, а по другим причинам, уточнила она.

«К ранней седине может привести дефицит железа, меди, цинка или витаминов группы B. Еще есть генетический фактор, его мы тоже рассматриваем, если у родственников рано появлялась седина. Также может повлиять стрессовый фактор», — объяснила Нагайцева.

При появлении первых седых волос стоит обратиться к врачу, советует она. Если выяснится, что проблемы с пигментацией возникли не из-за генетических особенностей человека, а, допустим, из-за недостатка определенных витаминов и минералов в его рационе, то процесс можно будет повернуть вспять, считает трихолог.

«Вернуть волосам цвет при появлении ранней седины можно, но только в самом начале. Если вы заметили, что появились первые седые волосы, то надо идти к врачу. Если он выявит дефициты, то при быстрой коррекции ситуации какой-то процент волос может вернуть цвет», — сказала Нагайцева.

Однако в большинстве случаев люди упускают такую возможность, добавила она.

Чаще всего пациенты обращаются через какое-то время, когда уже поздно, но действовать нужно быстро, предупредила Нагайцева.