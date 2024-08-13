Названы три напитка, помогающие избавиться от жира

Избавиться от лишнего веса помогают напитки. Об этом сообщает греческое издание Pronews.
На первое место исследователи поставили зеленый чай. Этот напиток усиливает обмен веществ. По словам авторов материала, четыре чашки зеленого чая каждый день снижают массу тела и объем жира на животе.
Также похудеть помогает вода с тмином, известная как вода джира. Это детокс-напиток, усиливающий пищеварение. Он ускоряет обмен веществ и способствует здоровому снижению веса.
Кроме того, избавиться от лишних килограммов помогает теплая вода с лимоном и медом. Она богата витамином С и антиоксидантами. Вода с лимоном и медом помогает работе желудка, делая стул регулярным, а также придает коже сияющий и здоровый вид.
Ранее эксперты назвали диету, которая помогает избавиться от лишнего веса.
Айгуль Сабитова