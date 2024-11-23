Названы три «царь-продукта», которые помогут лучше спать

«Взрослые люди смещают время отхода ко сну на более позднее, засыпают в разное время, плотно ужинают на ночь, мало времени проводят на свежем воздухе — все это негативно сказывается и на здоровье в целом, и на работе механизмов регулирующих цикл сон — бодрствование. В результате нарушаются аппетит и пищеварение, происходит сбой в выработке гормонов, что приводит ухудшению самочувствия и снижению работоспособности. Существуют и эмоционально-когнитивные установки, способствующие нарушению сна, — сожаление о прошлом, беспокойство за будущее и отсутствие благодарности за настоящее», — объяснил он.