Названы тревожные признаки того, что ребенок отстает в развитии

«Если раньше было принято, что до трех лет не разговаривать нормально, то сейчас подход изменился. Развитие речи напрямую связано с развитием мышления, и значительная задержка речевого развития может быть связана с задержкой когнитивного развития. Если к году у ребенка не появляется первых слов, а к двум он не разговаривает предложениями из трех слов (со своим, детским порядком слов) — лучше обратиться к специалисту и убедиться, что все в порядке. Если ребенок разговаривает по возрасту, то мы смотрим на динамику развития речи. В ней появляются обобщения, абстракция, четкое произношение звуков, к пяти годам ребенок запоминает стихи и сказки, может передать содержание картинок. К шести годам все, что говорит ребенок, должно быть понятно всем окружающим, а не только членам его семьи», — объяснила она.