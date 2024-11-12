Названы страны, в которые почти не дают визы

В разговоре с NEWS.ru она сообщила, что россиянам сейчас чаще всего отказывают в визе в США. Это связано с тем, что в РФ закрыты все посольства Америки, визовые центры не работают. «Как минимум придется ехать в Казахстан, Турцию, Сербию, Азербайджан, Армению», — добавила эксперт.
Она отметила, что на время рассмотрения заявки придется жить в другой стране. При этом заявление могут не одобрить. По словам эксперта, потребуется доказать желание просто попутешествовать по США. Например, наличие работы, собственности и семьи в России.
Также визу сложно получить в Великобританию. Чтобы попасть туда летом 2025 года, нужно подавать заявку уже сейчас. При этом потребуется множество документов, чтобы доказать, что вы не хотите остаться там нелегально. Также нужно показать, что на счету довольно большая сумма. Кроме того, придется расписать полностью свой маршрут.
Еще сложно получить визу в Норвегию. Более того, с прошлого года гражданам РФ часто стала отказывать Мальта. Страны Евросоюза, кроме Германии, Франции, Италии и Испании, также редко выдают визы россиянам.
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