Названы страны, в которые почти не дают визы

Также визу сложно получить в Великобританию. Чтобы попасть туда летом 2025 года, нужно подавать заявку уже сейчас. При этом потребуется множество документов, чтобы доказать, что вы не хотите остаться там нелегально. Также нужно показать, что на счету довольно большая сумма. Кроме того, придется расписать полностью свой маршрут.