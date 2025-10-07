Названы страны с самой низкой рождаемостью в мире

Наименьший суммарный коэффициент рождаемости, отражающий среднее число рождений на одну женщину в течение жизни, оказался на Мальте — всего 1,06. Следом в этом антирейтинге расположились Тайвань (1,11), а также Южная Корея и Испания, где показатель составил 1,12. Пятую позицию занял Сингапур с коэффициентом 1,17.
В первую десятку стран с самой низкой рождаемостью также вошли Литва (1,18), Польша (1,2), Италия (1,21), Украина (1,22), а также Макао и Гонконг (по 1,24). Россия с показателем 1,4 ребенка на женщину находится в третьем десятке рейтинга, соседствуя с Японией, Кипром и Норвегией.
В противоположность этому, список территорий с наивысшей рождаемостью преимущественно состоит из африканских государств. Абсолютным лидером стал Нигер, где на каждую женщину в среднем приходится 6,64 ребенка.
В пятерку лидеров также входят Ангола (5,7), Демократическая Республика Конго (5,49), Мали (5,35) и Бенин (5,34). Замыкают десятку Чад, Уганда, Сомали, Южный Судан и Бурунди — единственная страна в топ-10, где коэффициент не достиг 5 и составил 4,9. Среднемировое значение показателя для 223 изученных экономик составило 2,33 ребенка на одну женщину.