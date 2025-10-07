Названы страны с самой низкой рождаемостью в мире

В первую десятку стран с самой низкой рождаемостью также вошли Литва (1,18), Польша (1,2), Италия (1,21), Украина (1,22), а также Макао и Гонконг (по 1,24). Россия с показателем 1,4 ребенка на женщину находится в третьем десятке рейтинга, соседствуя с Японией, Кипром и Норвегией.