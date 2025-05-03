Названы страны, которые ввели больше всего санкций против России

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Количество санкций, которые были введены против России начиная с 2014 года, достигло почти 29 тысяч штук, при этом больше всего ограничений ввели США, Канада и Швейцария, подсчитало РИА Новости по данным независимого аналитического портала Castellum и открытой информации.
Так, по состоянию на конец апреля 2025 года против России другими странами было введено около 28 937 не торговых санкций. Из них 92% пришлись на санкции, которые были введены с конца февраля 2022 года.
Больше всего ограничений ввели США — 25,5% от всех введенных странами мер, или 7 384 штуки. В тройку также вошли Канада с долей в 12,6% (3 639 штук) и Швейцария с долей в 11,3% (3 266 штук).
Следом расположилась Норвегия, которая ввела около 2 678 ограничений (9,3%), ЕС, который готовит уже 17-ый пакет санкций против России, и Исландия, дублирующая европейские санкции, — по 2 482 ограничения (по 8,6%), а также Великобритания, которая ввела 2 078 санкций (7,2%).
Замкнули десятку Новая Зеландия с 1 860 санкциями (6,4%), Австралия, которая ввела 1 598 ограничений (5,5%), и Япония — 1 441 (5%).
Ранее, в середине марта, президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас против РФ действует 28 595 санкций — это кратно больше, чем все ограничения против остального мира.