Названы столицы мира с самым грязным воздухом

Столицы с самым грязным воздухом находятся в Азии и Африке, а лидирует Нью-Дели, говорится в исследовании Statista. Там показатель загрязненности воздуха составляет 92,7 PM 2.5. — PM 2.5 — мельчайшие частицы, размером от 0,001 до 2,5 микрометра (мкм), находящиеся в воздухе. Нью-Дели быстро развивается в промышленном плане, но показатели смотрятся просто чудовищно — загрязнение воздуха превышает нормы Всемирной организации здравоохранения в 17 раз.
На втором месте столица Бангладеш Дакка — 80,2 PM 2.5, на третьем Уагадугу (столица Буркина-Фасо) — 46,6 PM 2.5. Также в топе — Душанбе, Багдад, Абуджа, Джакарта и Ханой. Первым в списке городом не из Азии и Европы является Сараево.
Из-за своих сверхмалых размеров все те частицы различного происхождения, которые постоянно находятся в воздухе, при вдыхании его попадают в легкие и далее не задерживаются естественными биологическими барьерами, а проходят в кровоток. К сожалению, такие загрязнения — мелкодисперсные частицы — могут накапливаться в организме, что вполне может стать триггером различных неприятных последствий, связанных со здоровьем.