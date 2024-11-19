Названы способы сэкономить на электричестве

Выключайте приборы
Как рассказали эксперты «Объясняем.РФ», бытовая техника тратит электроэнергию даже в режиме ожидания — то есть если она не работает, но подключена к сети. Электроплиты, стиральные машины, посудомойки и микроволновки расходуют электричество на горящий дисплей или сенсорную панель, подчеркивают специалисты.
Они советуют выключать приборы, нажимая кнопки полного включения или вытаскивая вилку из розетки. Это относится и к зарядным устройствам для гаджетов. Они нагружают сеть, даже если не используются.
Освещение
Эксперты советуют купить энергосберегающие светодиодные лампочки: они расходуют в 10 раз меньше энергии, чем обычные лампы накаливания. Там, где не нужен яркий свет, надо ставить лампы малой мощности. Например, в торшер у кровати можно вкрутить тусклую лампочку в 200 люмен. Днем нужно стараться не включать свет.
Холодильник
Также нужно чаще размораживать холодильник. Толстый слой льда ухудшает охлаждение, и прибор тратит больше энергии на поддержание низкой температуры.
Кроме того, нужно держать холодильник наполненным. Теплоемкость хранящихся продуктов поддержит в нем ровную температуру, и компрессор будет включаться намного реже.
Также холодильник должен стоять подальше от источников тепла — плиты и других электроприборов. В противном случае он будет тратить больше электричества на поддержание холода. Не стоит ставить в него и горячую посуду с едой.
Стиральная машина
В нее не нужно класть слишком много вещей. Это тоже увеличивает расход электричества. Постирает машинка при этом хуже. Заполнять ее нужно в зависимости от ткани:
шерсть и деликатные ткани — не более чем на одну треть (иначе барабан будет изнашиваться, а на стирку уйдет больше энергии и воды);
синтетика — наполовину (останется пространство для ополаскивания и отжима);
хлопок и лен — почти до верха (эти ткани хорошо впитывают воду и свободно двигаются в барабане).
Как еще можно сэкономить
В электрочайник перед кипячением нужно наливать ровно столько воды, сколько нужно именно сейчас. Так прибор будет расходовать меньше энергии.
Во время готовки нужно накрывать кастрюли и сковороды крышкой — тогда посуда быстрее нагреется и сохранит тепло. Можно использовать микроволновку: она работает только во время нагревания пищи, ее не нужно включать заранее и поддерживать жар. В ней можно готовить каши, горячие бутерброды, омлет и полуфабрикаты.
Также можно выключать плиту чуть раньше, то есть использовать остаточное тепло без электричества, чтобы довести еду до готовности.
В целом способов сэкономить — и не только на электричестве — есть масса. Например, существуют лайфхаки, благодаря которым сберечь деньги могут студенты.