Названы способы сэкономить на электричестве

Во время готовки нужно накрывать кастрюли и сковороды крышкой — тогда посуда быстрее нагреется и сохранит тепло. Можно использовать микроволновку: она работает только во время нагревания пищи, ее не нужно включать заранее и поддерживать жар. В ней можно готовить каши, горячие бутерброды, омлет и полуфабрикаты.