Названы способы помочь бездомным кошкам осенью и зимой

Убедитесь, что под машиной нет животного
Прежде, чем сесть за руль, нужно осмотреть колесные арки и днище машины, пишет «Объясняем. РФ». Также стоит постучать по капоту или громко захлопнуть дверь. Прислушайтесь, нет ли мяукания или шуршания. Если кошка не выбежала, загляните под капот.
Как выгнать кошку из-под автомобиля
Иногда животные пугаются шума и забиваются вглубь, поэтому стоит применять и другие методы. Так, можно попробовать завлечь кошку едой. Если есть коробка, заманите ее туда, а еще лучше попросить котоловку в домовом чате. Кроме того, можно включить записи мяуканья кошек: на них может выйти котенок.
Надо налить немного настойки валерьянки в крышку от бутылки или пакет, если нет другой тары. Важен запах, на который выйдет животное. На асфальт лить валерьянку не стоит — могут прибежать другие кошки.
Что делать, если кошка под чужим авто
Для начала стоит немного подождать, возможно, хозяин припарковался ненадолго. Если машина стоит во дворе жилого дома, можно спросить прохожих о ее владельце. Или позвонить в полицию, Госавтоинспекцию или участковому, чтобы найти владельца машины. Если встретиться с ним не удалось, оставьте записку под дворником авто, что под капотом кошка. Нужно указать свой телефон, если вы готовы забрать животное.
Можно попросить людей о помощи. Так, они могут купить валерьянку или влажный корм — он сильнее пахнет и продается в маленьких упаковках.
Что делать, если животное застряло под автомобилем
Сначала попробуйте достать его самостоятельно, если это возможно. Надо надеть перчатки либо обмотать руку одеждой или полотенцем (животное может начать царапаться и кусаться). Вытащите кошку за загривок, обязательно придерживая задние лапы.
Если самостоятельно достать животное не получается, вызовите спасателей по телефону 112 или 101.
Что делать, если кошек замуровали
Нередко кошки забегают в подвалы домов через продух и технические помещения. А если смогли попасть в подъезд, то и на чердаки.
Как быстро помочь:
Если точно нет ни одного открытого продуха, позвоните в полицию и сообщите о нарушении ФЗ № 498 «Об ответственном обращении с животными».
Если на жалобу не реагируют, откройте продух самостоятельно. Это разрешено на основании 39 статьи Уголовного кодекса РФ «Крайняя необходимость».
Какие законы защищают кошек в подвалах
По постановлению Правительства РФ № 1498 от 23.11.2019 в подвалах обязательно должен быть один открытый продух. Кроме того, Минстрой в разъясняющем письме пояснил, что это необходимо и для гуманного отношения к бездомным животным.
Замуровывать кошек незаконно — это жестокое обращение с животными, оно нарушает ФЗ № 498.
Как помочь кошке
После того, как вы достали кошку, ей нужно помочь. Если есть ошейник с номером, позвоните хозяевам. Если они не нашлись, вам нужно будет отвезти бедолагу в ветклинику или городскую станцию по борьбе с болезнями животных. Если нет денег на лечение, обратитесь к волонтерам и фондам вашего города.
Даже если видимых повреждений нет, кошка могла пострадать. Кроме того, у нее могут быть инфекции, поэтому в любом случае ее должен осмотреть специалист.
Когда вернетесь домой, постирайте одежду — у животного могут быть блохи.
Что делать с кошкой после спасения
После визита к ветеринару четвероногому нужно найти дом. Вы можете сделать это сами или с помощью специальных организаций. Например, найдите ближайшие приюты и обратитесь туда. Можно связаться с волонтерами, они смогут забрать животное к себе на передержку и найти ему жилье. Можно написать о найденыше в социальных сетях — вдруг ее смогут приютить ваши знакомые.
Как законно оставить кошек в подвале
Подвал МКД — это общее имущество жильцов, поэтому принимать решения нужно коллективно. Нужно договориться о том, что кошки останутся в подвале, на общем собрании жильцов.
Назначьте ответственных, которые будут кормить животных, возить их к ветеринару, убирать в подвале, стерилизовать новых четвероногих.
Отметим, кошки не только грациозны, милы и загадочны, но и умны. Так, они способны понимать значения слов. Так, эксперименты показали, что эти умные животные ассоциируют произнесенные слова с изображениями без подсказок и даже вознаграждений.