Названы способы помочь бездомным кошкам осенью и зимой

После того, как вы достали кошку, ей нужно помочь. Если есть ошейник с номером, позвоните хозяевам. Если они не нашлись, вам нужно будет отвезти бедолагу в ветклинику или городскую станцию по борьбе с болезнями животных. Если нет денег на лечение, обратитесь к волонтерам и фондам вашего города.