Названы способы легче заснуть при тревожности и стрессе

Еще одна рекомендация эксперта — попробовать метод 10−3−2−1−0. Для этого за 10 часов до отхода ко сну надо прекратить употреблять кофеин; ложиться в постель нужно только через три часа после еды и употребления алкоголя. Заканчивать работу и другие стимулирующие нервную систему занятия необходимо за два часа до сна и за час до этого выключить телевизор и гаджеты, раскрыл суть метода Сили.