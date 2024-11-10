Названы спасающие от депрессии продукты

Спермидин содержится в фундуке, фисташках, миндале, каштане, грибах, шпинате, брокколи и цветной капусте. Также его можно найти в составе белого хлеба, зародышей пшеницы, соевых бобов, яблок, бананов, авокадо, киви и рисе. Обогатить организм полиамином можно, употребляя не только овощи и фрукты, но и продукты животного происхождения — говядину, курицу, свинину, индейку, утку, молоко и яйца.