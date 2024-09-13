Названы шесть самых полезных осенних овощей

Итак, какие из овощей самые полезные.
Брокколи
Брокколи богата витаминами (особенно витамином C, K и группой B), минералами (калий, магний и кальций) и антиоксидантами, которые помогают защищать клетки организма от повреждений. Она также содержит клетчатку, что способствует здоровому пищеварению.
Тыква
Тыква считается диетическим продуктом. Овощ полезен для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. По словам врача, тыкву можно вводить в детский прикорм с 6 месяцев в отварном виде, перетертой в пюре. В ней содержит множество витаминов, в том числе витамины группы А, С, Е и группы В, а также довольно редкий витамин К, от которого зависит свертываемость крови. Противопоказанием для употребления овоща в пищу является индивидуальная непереносимость тыквы, сопровождающаяся аллергическими реакциями.
Свекла
Этот овощ содержит антиоксиданты, витамины и минералы. Тыква также полезна для сердечно-сосудистой системы.
Морковь
Это отличный источник бета-каротина, который поддерживает здоровье глаз и иммунную систему.
Капуста
В капусте много витаминов и полезных веществ, особенно в ферментированном виде (квашеная капуста).
Репа
В репе содержится множество витаминов, она помогает при пищеварительных проблемах.
Конечно, выбор «самого полезного» овоща может зависеть от индивидуальных потребностей и предпочтений, но именно брокколи особенно выделяется благодаря своей питательной ценности и универсальности в кулинарии, заключил врач.