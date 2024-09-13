Названы шесть самых полезных осенних овощей

Тыква считается диетическим продуктом. Овощ полезен для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. По словам врача, тыкву можно вводить в детский прикорм с 6 месяцев в отварном виде, перетертой в пюре. В ней содержит множество витаминов, в том числе витамины группы А, С, Е и группы В, а также довольно редкий витамин К, от которого зависит свертываемость крови. Противопоказанием для употребления овоща в пищу является индивидуальная непереносимость тыквы, сопровождающаяся аллергическими реакциями.