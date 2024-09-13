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Названы шесть самых полезных осенних овощей

Осень — время сбора урожая овощей, многие из которых являются кладезью витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья. Об этом рассказал главный врач клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Алексей Василевский.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Итак, какие из овощей самые полезные.

Брокколи

Брокколи богата витаминами (особенно витамином C, K и группой B), минералами (калий, магний и кальций) и антиоксидантами, которые помогают защищать клетки организма от повреждений. Она также содержит клетчатку, что способствует здоровому пищеварению.

Тыква

Тыква считается диетическим продуктом. Овощ полезен для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. По словам врача, тыкву можно вводить в детский прикорм с 6 месяцев в отварном виде, перетертой в пюре. В ней содержит множество витаминов, в том числе витамины группы А, С, Е и группы В, а также довольно редкий витамин К, от которого зависит свертываемость крови. Противопоказанием для употребления овоща в пищу является индивидуальная непереносимость тыквы, сопровождающаяся аллергическими реакциями.

Свекла

Этот овощ содержит антиоксиданты, витамины и минералы. Тыква также полезна для сердечно-сосудистой системы.

Морковь

Это отличный источник бета-каротина, который поддерживает здоровье глаз и иммунную систему.

Капуста

В капусте много витаминов и полезных веществ, особенно в ферментированном виде (квашеная капуста).

Репа

В репе содержится множество витаминов, она помогает при пищеварительных проблемах.

Конечно, выбор «самого полезного» овоща может зависеть от индивидуальных потребностей и предпочтений, но именно брокколи особенно выделяется благодаря своей питательной ценности и универсальности в кулинарии, заключил врач.