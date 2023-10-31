Названы шесть российских городов с самыми интересными фестивалями осени

Великий Новгород и Старая Русса: «Князь, вы кушать хотите?»

«Князь, вы кушать хотите?» — название первого в Новгородской области гастрофестиваля, который будет идти весь ноябрь. Событие приурочено к XXVII Международному театральному фестивалю Достоевского, ежегодно собирающему любителей произведений великого писателя в Великом Новгороде и Старой Руссе.

Рестораны-партнеры разработали специальное меню, руководствуясь дневниками жены писателя Анны Григорьевны, которая подробно описала гастрономические предпочтения классика.

Произведения Достоевского также послужили руководством для шеф-поваров: можно будет попробовать любимые блюда героев романов. А это уха из лосося и судака со сливками, свиные медальоны в беконе с подкопченными картофельными ромбиками и ореховым соусом, расстегай с окунем и юшкой с маринованными груздями, облепиховый сбитень.

В 1992 году мероприятие было камерной акцией энтузиастов-театралов, а сейчас оно собирает зрителей и коллективы из десятков городов не только России, но и Европы и Азии.

Старая Русса — старинный город в Новгородской области, известный своими целебными минеральными водами. Сюда Федор Михайлович перебрался от столичной суеты, чтобы спокойно работать. Город чтит память о нем — вы можете посетить не только Дом-музей Достоевского, но и музей романа «Братья Карамазовы», а также поразмышлять о творчестве писателя в кафе «Раскольниковъ».

Санкт-Петербург: «Чудо света»

4—5 ноября в Северной столице в седьмой раз пройдет лазерно-световой фестиваль «Чудо света». По вечерам знаковые площадки города — Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, «Газпром Арена» и другие — превратятся в сцены для световых 3D-спектаклей.

Впервые будут представлены работы художников, созданные с помощью нейросетей. В дополнение к световому шоу в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости откроется научно-популярный лекторий.

Кстати, Санкт-Петербург представит свою экспозицию на международной выставке-форуме «Россия» в Москве под девизом «Петербург — город, где рождается хорошее настроение».

Москва: «Касание души»

Столица предлагает спасаться от осеннего сплина творчеством: 11—17 ноября пройдет международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest. Экспозиция посвящена эмоциям и чувствам.

Гостей ждут работы 43 художников из 16 стран. Некоторые произведения созданы с помощью технологии дополненной реальности. Художники и любители прекрасного соберутся в ЦВЗ «Манеж», откуда можно продолжить прогулку по историческому центру.

Вечером 24 ноября состоится торжественное открытие юбилейного 10 сезона катка на ВДНХ с романтичным названием «Полет во времени».

Заявленная тема предполагает подведение итогов 100-летнего юбилея идеи ВДНХ через призму искусства. Красивая подсветка, те самые пончики, слава о которых идет с советских времен, и теплый кофе дополнят ледовую прогулку.

Новосибирск: наука для всех

Семейный фестиваль NAUKA 0+ расширяет географию — с 10 по 21 ноября посетить мероприятия программы можно в Новосибирске. Традиционно ученые и исследователи знакомят гостей фестиваля с новейшими достижениями науки, приглашают поучаствовать в мастер-классах и послушать лекции.

Осенняя хандра отступит перед красотами микромира и космическими тайнами Вселенной. Интересно будет каждому, независимо от возраста и образования.

Новосибирск неоднократно попадал в книгу рекордов Гиннеса как самый быстро растущий город-миллионник, и, безусловно, тут есть что посмотреть. Например, Академический театр оперы и балеты — самое большое театральное здание в России, а планетарий — крупнейший в азиатской части страны.

Еще здесь есть самый длинный крытый метромост в мире, самая короткая улица России (на ней всего три дома) и самый «умный» проспект — Новосибирский — там располагается свыше 20 научных учреждений.

Райцентр Доброе: сало в шоколаде

За гастрономическими впечатлениями в российской глубинке можно поехать на фестиваль «Доброе сало», который уже более десяти лет проходит в селе Доброе Липецкой области. За эти годы масштабный праздник ноября стал визитной карточкой области. «Задорно, сытно и вкусно!» — таков лейтмотив фестиваля.