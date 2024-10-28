Названы серьезные последствия от царапин и укусов кошек. В чем опасность

Пастереллез — бактериальная инфекция, которая поражает кошек, собак, других домашних и диких животных, но иногда заболеть может и человек. Например, если его укусит или поцарапает зараженное животное. От человека к человеку случаев заражения не наблюдалось. Проявляется в виде пузырьковых высыпаний в зоне укуса, ранка может долго не заживать. В осложненных случаях бактерии распространяются с кровью и достигают внутренних органов, вызывая эндокардит, остеомиелит, менингит и другие опасные заболевания.