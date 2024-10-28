Названы серьезные последствия от царапин и укусов кошек. В чем опасность

Как действовать, если поцарапала или укусила кошка: уличная, которую пытались покормить или даже домашняя в пылу игры. Любое повреждение кожных покровов должно стать поводом для обязательных санитарных мер, об этом РБК Life рассказали врачи.
Зачем обрабатывать царапины от кошачьих когтей
Кошачья инфекция (если животное нездорово) может передаться пострадавшему от когтей и зубов человеку, даже если царапина на первый взгляд несерьезная. Любые раны, полученные от кошек, следует немедленно обработать антисептическим средством, подчеркнула в беседе с редакцией врач-терапевт Севинч Алиева. Такое повреждение квалифицируется, как бытовая травма.
«Что происходит с человеком, когда кошка поцарапала? Появляется бактериальная инфекция. Рана воспаляется, она может загноиться, за счет этого возникает воспалительный процесс, и в организм человека проникают различные бактерии. Есть риск развития серьезных инфекционных состояний. В моей практике были подобные случаи: домашняя кошка укусила пациента, женщина не обработала эту рану, место укуса воспалилось, загноилась из-за занесенной инфекции. Через какое-то время у нее началась лихорадка, повысилась температура. Палец потемнел, началась гангрена, в итоге — ампутация пальца», — рассказала доктор Алиева.
Если нет уверенности, что сумеете обработать рану самостоятельно должным образом или не знаете, привита ли кошка от бешенства — нужно обратиться к врачу. В травмпункт или к дежурному специалисту в поликлинику, подчеркнула Севинч Алиева.
«Обязательно нужно своих кошек прививать от бешенства. Смертельный исход, конечно, не самый распространенный случай, но если укусила уличная кошка, то риски могут оказаться выше», — отметила она.
Коллегу поддержала врач-невролог и педиатр Вера Петрова. Она подчеркнула, что обрабатывать надо любые раны, даже самые маленькие.
«Любая рана, даже от домашнего животного, — может дать осложнение в виде распространения инфекции в лимфу и кровь. Кошки могут быть переносчиками таких инфекционных возбудителей как токсоплазмоз, токсокароз, лямблиоз и так далее», — рассказала она в беседе с редакцией.
Как правильно обработать царапину или место укуса
Врач-невролог и педиатр Вера Петрова дала пошаговую инструкцию по обработке раны или царапины:
- Промойте под проточной водой;
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- Нанесите антисептик или антисептическую мазь;
- Не закрывайте царапину пластырем, так как на воздухе рана заживает быстрее и лучше (если она не глубокая).
Чем можно заболеть из-за кошачьей царапины
Бартонеллез, или фелиноз — болезнь кошачьих царапин (БКЦ), возбудителем которой становится бактерия Bartonella henselae. Особенно опасны в этом смысле маленькие и активные котята в возрасте до года, а чаще всего заражаются этой инфекцией дети. Для самих кошек переносчиком инфекции становятся блохи. Болезнь проявляется в виде общего плохого самочувствия, увеличения лимфатических узлов, ближайших к месту внедрения инфекции, иногда поражается нервная система.
Столбняк — заразиться им можно при контакте с животным, которое периодически или постоянно живет на улице, поскольку возбудитель столбняка обитает в почве. Инфицирование происходит через укусы или царапины, загрязненные землей из-под кошачьих когтей. После заражения столбняком рана медленно заживает, позже возникают классические признаки заболевания: спазм жевательной мускулатуры, невозможность открыть рот, судороги.
Пастереллез — бактериальная инфекция, которая поражает кошек, собак, других домашних и диких животных, но иногда заболеть может и человек. Например, если его укусит или поцарапает зараженное животное. От человека к человеку случаев заражения не наблюдалось. Проявляется в виде пузырьковых высыпаний в зоне укуса, ранка может долго не заживать. В осложненных случаях бактерии распространяются с кровью и достигают внутренних органов, вызывая эндокардит, остеомиелит, менингит и другие опасные заболевания.
Бешенство — кошки могут заразиться бешенством от больного животного и передать заболевание людям через укус, царапину или слюну, которая случайно попадет на слизистую оболочку глаза, носа или ротовой полости человеку. Вирус через периферические нервные волокна организма передается спинному мозгу, затем головному мозгу и в конечном итоге через центральную нервную систему охватывает периферические нервы и другие части тела.