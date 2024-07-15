Названы семь вещей, которые больше всего бесят зумеров

1. Голосовые сообщения
Когда друг присылает голосовое сообщение, зумеры откладывают его прослушивание на самый последний момент. На то есть серьезные причины: аудиосообщения иногда длятся по несколько минут, и найти время послушать их все получается не всегда, а сама тема такого «монолога» часто оказывается довольно запутанной. Куда проще написать свое послание текстом — прочитать и ответить на него можно будет прямо на ходу.
2. Видеоконференции
Встречи в Zoom стали популярны во время пандемии, но даже после завершения режима самоизоляции многие компании продолжают проводить видеоконференции. Это удобно, когда есть удаленные сотрудники, и не занимает много времени — но зумеры от них в бешенстве, ведь для того, чтобы хорошо выглядеть в кадре, придется постараться, а суть таких встреч в онлайне, как и в случае с аудиосообщениями, почти всегда можно уместить в паре предложений в мессенджере.
3. Непрошеные советы
Зумеры, как и другие поколения, считают, что самый плохой совет — тот, о котором не спрашивали. Нередко они воспринимают чужие подсказки о том, что и как можно сделать якобы лучше, как покушение на личные границы — и предпочитают обсуждать свои трудности с профессиональными психологами, а не родственниками или знакомыми.
4. Алкоголь
Социологи говорят, что поколение зумеров, в отличие от своих предшественников, значительно меньше употребляет спиртного. Дело в том, что двадцатилетние всячески стараются избегать плохого самочувствия — и поэтому не готовы пить алкоголь, зная, каким ужасным после него может оказаться похмелье.
5. Секс
Секс, как и алкоголь — то, к чему зумеры тоже потеряли интерес. Причин тому несколько: популяризация сексуального просвещения, доступность порнографического контента в интернете, а также понимание, что секс — далеко не самое важное в жизни. Кроме того, зумеры чаще других поколений беспокоятся о ментальном здоровье, и борьба с постоянным стрессом и тревогой практически не оставляет им времени и сил на занятия плотскими утехами.
6. Разговоры по телефону
Зумеры избегают не только болтать по телефону, предпочитая текстовые сообщения, но даже отвечать на звонки — особенно с незнакомых номеров. Каждый уважающий себя представитель поколения Z хранит в смартфоне приложение для пробива телефонных номеров — на всякий случай, чтобы знать, кто именно звонил и почему решение не брать трубку было правильным.
7. Фильтры для фото
В соцсетях зумеры предпочитают выкладывать фотографии с минимальной обработкой. В отличие от миллениалов, они терпеть не могут однотипные фильтры и постановочные кадры и предпочитают им естественность во всем — начиная от случайного снимка и заканчивая незначительными настройками фото в самом смартфоне.