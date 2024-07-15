Названы семь вещей, которые больше всего бесят зумеров

Встречи в Zoom стали популярны во время пандемии, но даже после завершения режима самоизоляции многие компании продолжают проводить видеоконференции. Это удобно, когда есть удаленные сотрудники, и не занимает много времени — но зумеры от них в бешенстве, ведь для того, чтобы хорошо выглядеть в кадре, придется постараться, а суть таких встреч в онлайне, как и в случае с аудиосообщениями, почти всегда можно уместить в паре предложений в мессенджере.