Названы семь странностей в поведении, связанных с высоким IQ

Некоторые гении, такие как Альберт Эйнштейн и Чарльз Дарвин, были известны своими необычными привычками, например, отшельничеством или ночным образом жизни. Исследования показали, что подобные странности обычно связаны с высоким IQ, пишет Daily Mail.
Привычки сильно влияют на наш интеллект и могут менять образ мышления человека. Психологам известны семь необычных форм поведения, связанных с гениальностью.
1. Беседа с самим собой
Если человек иногда любит поговорить с самим собой, это не означает, что он сумасшедший. Это может быть признаком того, что он умнее среднестатистических людей. По мнению исследователей, эта привычка связана с лучшей памятью, умением сосредоточиться и другими когнитивными навыками.
В исследовании, которое проводилось в США, участвовали 20 добровольцев. Им показывали изображения различных объектов. Участники эксперимента должны были найти нужный объект на картинках. Оказалось, что быстрее остальных задачу решали люди, которые разговаривали сами с собой в процессе.
Другое исследование, которое проводилось в Великобритании, показало, что человеческий мозг начинал работать подобно мозгу обезьян, когда люди не могли поговорить сами с собой. Добровольцев просили повторять в слух бессмысленный набор звуков, таких как «бла-бла-бла», при этом выполняя визуальные и звуковые задачи. Из-за бессмысленного бормотания они не могли сказать себе, что нужно сделать в каждой поставленной задаче. Мозг человека начинал активировать отдельные визуальные и звуковые области мозга лишь для каждой задачи.
2. Засиживаться допоздна
Группа исследователей проанализировала данные 26 тысяч взрослых. Оказалось, что те, кто ложатся спать поздно, обычно набирают значительно больше баллов в когнитивных тестах, чем те, кто привык вставать рано. Так называемые «совы» набирали на 13,5% больше, чем «жаворонки». Кроме того, из истории известно, что многие гении ложились поздно (например, Дарвин).
3. Мечтательность
Ее зачастую путают с рассеянностью и невнимательностью. Однако, по мнению ученых, на самом деле это признак того, что человек умен и креативен. Доцент психологии Технологического института Джорджии Эрик Шумахер провел исследование и выяснил, что мечтатели обычно набирают большее количество баллов в тестах на интеллектуальные и творческие способности.
Также МРТ-сканирование показало, что у таких людей более производительные мозговые системы.
4. Творческий беспорядок
Для высокоинтеллектуальных людей характерен творческий беспорядок. Недавно исследователи решили выяснить, с чем это связано. Участников эксперимента поместили в пустое офисное помещение и попросили придумать новые способы использования шариков для пинг-понга. Обе группы выдвинули примерно одинаковое количество идей. При этом участники из комнаты, где был беспорядок, придумывали более креативные и интересные способы. Ученые предполагают, что хаос в помещении вдохновляет на выход за условные рамки, что приводит к рождению новых идей. Порядок же поощряет условности и осторожность.
5. Задают много вопросов
Некоторых людей могут раздражать любители вопросов. Однако любопытство — это один из самых распространенных признаков ума. Также оно указывает на то, что человек постоянно учится и усваивает новую информацию. Чем больше вопросов задает человек, тем больше расширяется его понимание.
«У меня нет особого таланта. Я просто очень любопытен», — сказал Эйнштейн однажды.
6. Интроверты
Недавние исследования показали, что интроверты склонны заниматься более глубокой когнитивной обработкой, чем экстраверты. Такие люди мыслят глубже и более критически, что указывает на связь с более высоким IQ. Кроме того, интроверты отдают предпочтение занятиям, которые требуют концентрации и постоянных умственных усилий.
7. Книжный червь
Чтение — идеальная тренировка для ума. Любители этого процесса постоянно черпают новую информацию, расширяют свой словарный запас, обрабатывают сложные идеи и разные точки зрения.
Кроме того, чтение помогает усиливать умственную концентрацию, улучшает воображение и способность сопереживать другим. Заядлые читатели постоянно развивают свой интеллект, поэтому их уровень IQ всегда высок.
Ранее эксперты назвали факторы, влияющие на интеллект.
Айгуль Сабитова