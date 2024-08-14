Названы семь странностей в поведении, связанных с высоким IQ

Другое исследование, которое проводилось в Великобритании, показало, что человеческий мозг начинал работать подобно мозгу обезьян, когда люди не могли поговорить сами с собой. Добровольцев просили повторять в слух бессмысленный набор звуков, таких как «бла-бла-бла», при этом выполняя визуальные и звуковые задачи. Из-за бессмысленного бормотания они не могли сказать себе, что нужно сделать в каждой поставленной задаче. Мозг человека начинал активировать отдельные визуальные и звуковые области мозга лишь для каждой задачи.