Названы семь правил общения с детьми-подростками

По словам Силиной, при общении с подростком нужно соблюдать семь правил.

Прежде всего, необходимо заранее подготовить его к переходному периоду.

«С 10−11 лет следует информировать ребенка о том, что предстоящий этап жизни будет непростым. Рассказывать, какие вещи будут происходить и что это нормально. Родителю необходимо настроиться на этот период, когда ребенок начнет прислушиваться к мнению сверстников. К этому нужно относиться с пониманием», — сказала Силина.

Также, по словам психолога, необходимо с уважением относиться к личному пространству ребенка и его мыслям и чувствам.

«У ребенка будет формироваться что-то свое, и он будет это защищать. Например, мысли, чувства, отношения, ценности. Они могут идти вразрез с родительскими, и это нормально. Не стоит выпытывать подробности личной жизни или залезать в соцсети. Ребенку важно дать понять, что в случае чего он может к вам обратиться», — отметила эксперт.

Она также посоветовала научить ребенка находить компромиссы и договариваться с другими членами семьи.

Еще одно правило, по мнению психолога — доносить до ребенка мысль о том, что его действия могут иметь последствия.

«Есть вещи, которые обязательно должны соблюдаться, ведь мы живем в правовом поле. Об этих вещать ребенку нужно рассказывать, ведь он с этим еще никогда не сталкивался. Подросток должен понимать, что если вдруг он решил бросить школу, то в первую очередь это повлечет последствия и для родителей», — объяснила Силина.

Психолог добавила, что подростку нужно давать понять, что он не одинок.

«Важно напоминать подростку о том, что взрослый человек рядом, он любит своего ребенка и знает, что ему сейчас непросто. Стоит говорить, что родитель всегда готов поддержать дитя и помочь пережить непростое время», — посоветовала она.

Еще одно правило, по словам Силиной, — не отмахиваться от потенциальных тем для разговора.

«Если родитель пришел домой в дурном настроении, а ребенок спрашивает, что случилось, то не стоит от него отмахиваться. Не надо использовать фразы вроде “не лезь, это дела взрослые”, “да ты не поймешь”, “ты еще маленький”. Нужно обсуждать, разбирать какие-то ситуации, быть примером для ребенка», — пояснила эксперт.

Наконец, она порекомендовала родителям приобщать детей-подростков к взрослой жизни — например, вместе смотреть любимые фильмы.