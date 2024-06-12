Названы семь правил, которые нужно соблюдать при встрече с агрессивными подростками

Она объяснила, что агрессия и желание выразить протест — естественный этап взросления. Так или иначе все проходят период кризиса и несогласия с общепринятыми установками, это нужно для развития личности. Однако иногда подростковая агрессия выходит за рамки по целому ряду причин: доминирование девиантных культурных кодов в общественном сознании (например, идея популярности любой ценой); нормы, одобряющие насилие (те же подзатыльники ребенку); несостоятельность школьных воспитательных тактик и прочее. Также влияют внутренние конфликты подростка. Например, он может не принимать себя и свое тело, у него могут быть проблемы в семье.