Названы семь правил, которые нужно соблюдать при встрече с агрессивными подростками

Подростки порой бывают очень жестоки. Почему так происходит и как вести себя с такими детьми? Об этом в разговоре с изданием «Доктор Питер» рассказала психотерапевт, психолог-консультант Марина Гринвальд.
Она объяснила, что агрессия и желание выразить протест — естественный этап взросления. Так или иначе все проходят период кризиса и несогласия с общепринятыми установками, это нужно для развития личности. Однако иногда подростковая агрессия выходит за рамки по целому ряду причин: доминирование девиантных культурных кодов в общественном сознании (например, идея популярности любой ценой); нормы, одобряющие насилие (те же подзатыльники ребенку); несостоятельность школьных воспитательных тактик и прочее. Также влияют внутренние конфликты подростка. Например, он может не принимать себя и свое тело, у него могут быть проблемы в семье.
Если агрессия ребенка не сильно выходит за рамки социальных норм, родители могут предложить ему обратиться к психологу, заняться спортом, где можно выплеснуть ярость, изучить созидательные практики и дыхательные техники. Также могут помочь поддерживающие беседы и домашние животные (они часто ослабляют агрессию, поскольку это пример безусловной любви). Если же ситуация выходит из-под контроля, нужно обратиться к психиатру.
Марина Гринвальд подчеркивает, что с незнакомыми агрессивными подростками по возможности лучше вообще не сталкиваться. Если это все-так произошло, надо помнить про семь правил.
- Нужно общаться уважительно и обращаться на «вы». Это помешает подростку перейти за грань дозволенного.
- Говорить нужно спокойно и ровным голосом.
- Нельзя указывать, угрожать подростку и обвинять его.
- Не оскорблять.
- Нельзя делать резкие движения и заявления.
- Нужно не требовать, а просить.
- Надо вести себя доброжелательно.
Психолог подчеркивает, что подростки могут находиться под действием запрещенных веществ. В этом случае, если есть возможность, нужно незаметно вызвать полицию.
Напомним, снизить уровень агрессии и детям, и взрослым помогает прием омега-3. Недавно к такому выводу пришли эксперты.
Айгуль Сабитова