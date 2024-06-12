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Названы семь правил, которые нужно соблюдать при встрече с агрессивными подростками

Эти рекомендации сберегут вам жизнь и здоровье.

Источник: Freepik

Подростки порой бывают очень жестоки. Почему так происходит и как вести себя с такими детьми? Об этом в разговоре с изданием «Доктор Питер» рассказала психотерапевт, психолог-консультант Марина Гринвальд.

Она объяснила, что агрессия и желание выразить протест — естественный этап взросления. Так или иначе все проходят период кризиса и несогласия с общепринятыми установками, это нужно для развития личности. Однако иногда подростковая агрессия выходит за рамки по целому ряду причин: доминирование девиантных культурных кодов в общественном сознании (например, идея популярности любой ценой); нормы, одобряющие насилие (те же подзатыльники ребенку); несостоятельность школьных воспитательных тактик и прочее. Также влияют внутренние конфликты подростка. Например, он может не принимать себя и свое тело, у него могут быть проблемы в семье.

Если агрессия ребенка не сильно выходит за рамки социальных норм, родители могут предложить ему обратиться к психологу, заняться спортом, где можно выплеснуть ярость, изучить созидательные практики и дыхательные техники. Также могут помочь поддерживающие беседы и домашние животные (они часто ослабляют агрессию, поскольку это пример безусловной любви). Если же ситуация выходит из-под контроля, нужно обратиться к психиатру.

Марина Гринвальд подчеркивает, что с незнакомыми агрессивными подростками по возможности лучше вообще не сталкиваться. Если это все-так произошло, надо помнить про семь правил.

  1. Нужно общаться уважительно и обращаться на «вы». Это помешает подростку перейти за грань дозволенного.
  2. Говорить нужно спокойно и ровным голосом.
  3. Нельзя указывать, угрожать подростку и обвинять его.
  4. Не оскорблять.
  5. Нельзя делать резкие движения и заявления.
  6. Нужно не требовать, а просить.
  7. Надо вести себя доброжелательно.

Психолог подчеркивает, что подростки могут находиться под действием запрещенных веществ. В этом случае, если есть возможность, нужно незаметно вызвать полицию.

Напомним, снизить уровень агрессии и детям, и взрослым помогает прием омега-3. Недавно к такому выводу пришли эксперты.

Айгуль Сабитова