Названы семь пищевых привычек, которые вредят здоровью

Перекусы ночью быстро приводят к появлению лишних килограммов, особенно, если есть тяжелую, жирную пищу. Однако, если перед сном вы почувствовали сильный голод, корить себя не нужно. Надо выпить стакан воды, и, если через 10 минут после этого непреодолимое желание поесть не исчезнет, можно устроить себе полезный перекус. Это могут быть нежирный йогурт, творог без добавок, яблоко или апельсин.