Названы семь пищевых привычек, которые вредят здоровью

Существует множество вредных привычек, которые могут привести к набору лишних килограммов и перееданию. Общественная служба новостей назвала семь наиболее распространенных из них.
1. Нездоровый перекус
Вредно иметь привычку запасаться снеками, крекерами, конфетами и батончиками. То, что всегда лежит под рукой и не требует готовки, захочется съесть в первую очередь.
Если отказываться от быстрых закусок не хочется, нужно убрать их подальше, чтобы они не сразу попадались на глаза. На виду же лучше держать фрукты, орешки и овощи. Такие перекусы как раз полезны.
2. Еда и сериалы
Многие во время еды смотрят фильмы, сериалы или сидят в телефоне. В таких случаях сложно различить вкус пищи и прочувствовать насыщение. В итоге человек может съесть гораздо больше, чем на самом деле хотел.
3. Еда из упаковки
Не стоит есть чипсы, орешки, сухарики, конфеты, а также мороженое прямо из упаковки. Таким образом мы не откладываем себе порцию, которую можем съесть, а съедаем сразу все. Лучше выложить на тарелку ровно столько, сколько съедите, а остальное убрать в шкаф.
4. Еда на ходу
Зачастую люди из-за нехватки времени перекусывают в машине, завтракают по дороге на работу, покупают кофе со сладкими сиропами и сэндвичи. В итоге человек получает лишние калории, которые со временем превращаются в ненужные сантиметры на талии. В связи с этим лучше контролировать приемы пищи и спокойно есть за столом.
5. Еда ночью
Перекусы ночью быстро приводят к появлению лишних килограммов, особенно, если есть тяжелую, жирную пищу. Однако, если перед сном вы почувствовали сильный голод, корить себя не нужно. Надо выпить стакан воды, и, если через 10 минут после этого непреодолимое желание поесть не исчезнет, можно устроить себе полезный перекус. Это могут быть нежирный йогурт, творог без добавок, яблоко или апельсин.
6. Еда во время перепадов настроения
Порой скачки настроения заставляют людей переедать. Чтобы избавиться от такой привычки, нужно найти новое средство для избавления от стресса — спорт, прогулки на свежем воздухе, новое хобби.
7. Недосып
Переедание связано и с этим фактором. Важно высыпаться, чтобы не было желания постоянно есть. Для этого нужно наладить режим, стараться засыпать и просыпаться в одно и то же время, советуют специалисты.
Кстати, нередко люди в погоне за красивой фигурой устраивают разгрузочные дни. Насколько это полезно, ранее объяснила эндокринолог.
Айгуль Сабитова