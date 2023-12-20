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03:37 (мск), источник: © РИА Новости

Названы самые желанные для туристов подарки от отелей

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, что россияне выбирают в качестве комплемента, или бонуса, при бронировании отелей чаще всего, сообщает МТС Travel.

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Источник: Reuters

Сервис изучил данные бронирования гостиниц, при котором пользователи могли выбрать один из трех бонусов. Оказалось, что самым желанным подарком стала возможность позднего выселения — ее просили 47 процентов путешественников.

На втором месте по популярности — бесплатная опция раннего заезда. Она интересует 28 процентов клиентов. Бесплатные завтраки — на третьем месте, они важны для четверти туристов.

По оценке экспертов, стоимость завтрака в российских отелях зависит от звездности, но в среднем составляет от 700 до тысячи рублей на постояльца.

Опция раннего заезда особенно актуальна для гостей, приезжающих в отель, например, после ночного перелета. Она позволяет заселиться в гостиницу до 14 часов. Как правило, цена этой услуги достигает 50 процентов от стоимости проживания в сутки. В некоторых отелях клиентам предлагается почасовая оплата.

Поздний выезд позволяет гостям оставаться в номере после 12 часов. Чаще всего расчетный час переносится на 18 часов. Особенно популярна такая опция у семей с детьми. В некоторых сетевых гостиницах участники программ лояльности могут пользоваться номером в течение двух часов после расчетного часа бесплатно.

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