Названы самые желанные для туристов подарки от отелей

Сервис изучил данные бронирования гостиниц, при котором пользователи могли выбрать один из трех бонусов. Оказалось, что самым желанным подарком стала возможность позднего выселения — ее просили 47 процентов путешественников.

На втором месте по популярности — бесплатная опция раннего заезда. Она интересует 28 процентов клиентов. Бесплатные завтраки — на третьем месте, они важны для четверти туристов.

По оценке экспертов, стоимость завтрака в российских отелях зависит от звездности, но в среднем составляет от 700 до тысячи рублей на постояльца.

Опция раннего заезда особенно актуальна для гостей, приезжающих в отель, например, после ночного перелета. Она позволяет заселиться в гостиницу до 14 часов. Как правило, цена этой услуги достигает 50 процентов от стоимости проживания в сутки. В некоторых отелях клиентам предлагается почасовая оплата.