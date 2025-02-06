Названы самые высокооплачиваемые профессии февраля

В антирейтинг низкооплачиваемых профессий по сравнению с самым началом 2025 года вновь вернулись операторы кол-центров (48,5 тыс. рублей), выбыли психологи. В остальном состав не изменился — это дворники (36,2 тыс. рублей), уборщики (40 тыс. рублей), воспитатели (45,1 тыс. рублей) и мерчендайзеры (45,7 тыс. рублей). Все низкооплачиваемые профессии показали рост зарплат — сегодня им предлагают в среднем на 17% выше, чем год назад.