Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

По словам Нечаевой, размер отпускных зависит от количества рабочих дней в месяце: чем больше рабочих дней, тем выше сумма выплат. В августе будет 22 рабочих дня, в сентябре — 21, в октябре — 23, а в ноябре и декабре — по 21. Таким образом, самыми выгодными месяцами для отпуска в оставшейся части 2024 года станут август и октябрь.