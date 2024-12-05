Названы самые вредные продукты для женщин

Так, по словам специалиста, одним из наиболее вредных продуктов для женщин является сахар, переизбыток которого может привести к целому ряду проблем со здоровьем. Среди них: ожирение, инсулинорезистентность, сердечно-сосудистые заболевания и синдром поликистозных яичников. Кроме того, сахар снижает выработку коллагена, что негативно отражается на состоянии кожи.