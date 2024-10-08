Названы самые вредные для кожи продукты

В разговоре с NEWS.ru она рассказала, что особенно вредны для нашей кожи простые углеводы. В список входит пища с высоким гликемическим индексом — белый хлеб, белый сахар, кондитерские изделия. Они приводят к высыпаниям.
Также для кожи вредны молоко и молочные продукты из цельного молока (сухое, коровье молоко, растительное молоко). Кроме того, косметолог не советует потреблять добавки, содержащие сывороточный протеин, например коктейли для набора мышечной массы.
Стоит отказаться от острой пищи. Она способствует обезвоживанию кожи и воспалительным процессам, что также не полезно для кожи с высыпаниями.
Также вреден алкоголь. Он содержит сахар, который повышает уровень глюкозы в крови. Более того, употребление спиртного способствует снижению коллагена, что ускоряет процесс старения кожи.
Этот орган тесно связан с тем, что мы едим. Если у человека есть кожные заболевания, то неправильный рацион будет усугублять состояние кожи, подчеркнула эксперт.
«Для таких актуальных проблем, как акне, розацеа, особенно важно регулировать свой рацион, больше всего при активных высыпаниях», — отметила Ольга Нелюбова.
С возрастом кожа требует все большего ухода. Так, после 50 лет нужно делать химические кислотные пилинги. массаж и другие процедуры, рассказывала ранее косметолог Наталия Баховец.