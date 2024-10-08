Названы самые вредные для кожи продукты

Также для кожи вредны молоко и молочные продукты из цельного молока (сухое, коровье молоко, растительное молоко). Кроме того, косметолог не советует потреблять добавки, содержащие сывороточный протеин, например коктейли для набора мышечной массы.

Стоит отказаться от острой пищи. Она способствует обезвоживанию кожи и воспалительным процессам, что также не полезно для кожи с высыпаниями.