Названы самые востребованные врачи у россиян в 2024 году

«Исходя из этого можно сделать вывод, что в 2024 году среди россиян значительно вырос спрос на дерматовенерологов. Это, в частности, связано с тем, что россияне начали уделять больше внимания образованию на коже с целью исключить вероятность развития злокачественных новообразований», — подчеркнули в пресс-службе холдинга.