Названы самые востребованные профессии в России в 2024 году

Почти на треть за год выросли вакансии для курьеров, что обеспечило для них 12 место и рост сразу на три позиции. Впервые в топ-20 оказались сварщики — вакансии для них выросли за год на 26%, что отразилось на движении вверх сразу на 4 позиции, до 19 места. Замыкают топ-20 самых востребованных профессий администраторы магазинов и торговых залов, которые за год потеряли 4 позиции, а спрос на них снизился на 9% по сравнению с 2023 годом.