Названы самые странные музеи мира

Любой путешественник знает, что в отпуске нельзя пропускать музеи. Тем более, если представленные в нем экспонаты — не останки динозавров, картины или скульптуры. UPI Odd News собрал топ самых странных, малоизвестных и выдающихся музеев мира, на которые стоит обратить внимание любителям экзотики.

Музей кроликов, Альтадена (Калифорния)

Кэндис Фрази и Стив Лубански начали дарить друг другу подарки, связанные с кроликами, после первого свидания. «Я называла его своим зайчиком, — вспоминает Фрази. — На наш первый День святого Валентина он подарил мне плюшевого кролика, а затем я на Пасху подарила ему фарфорового. Он уже не мог дожидаться праздников, так что мы стали в знак любви каждый день обмениваться кроликами. Это на самом деле история любви».

Теперь коллекция пары насчитывает 40 550 экземпляров и занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Уже к 1998 году Фрази и Лубански начали демонстрировать свои памятные вещи, презентовав для публики свой дом в Пасадене как «Музей кроликов», а к 2017 году коллекция стала настолько большой, что им пришлось переместить музей в собственное здание в Альтадене.

Музей носочных обезьян Лонг-Гроув (Иллинойс)

Арлин и Майкл Окун купили свою первую обезьянку, сшитую из носка, в ресторане Cracker Barrel в 2006 году. Позже пара решила собрать коллекцию и довольно быстро переключилась на гаражные распродажи и антикварные магазины в поисках сокровищ. В настоящее время в Музее носочных обезьян, занесенном в Книгу рекордов Гиннеса, выставлено 2098 экспонатов.

Музей похмелья, Загреб (Хорватия)

Рино Дубокович признается, что на создание музея его вдохновило одно из сильнейших похмелий после бурной вечеринки с друзьями. В его заведении представлены экспонаты, в том числе коллекция необычных предметов, которые люди нашли после пьяной ночи, комната для проверки рефлексов, коллекция «пивных очков» и интерактивная зона, где посетители могут поделиться своим собственным опытом.

Музей спасенных фигурок кота имени Реднера, Меномони (Висконсин)

Шон Реднер и Хилари Сигел-Реднер признаются, что однажды купили свою первую дюжину подержанных фигурок кошек по прихоти. С тех пор прошло много времени и коллекция «пушистых» выросла до более чем 13 тысяч фигурок, «спасенных» из комиссионных магазинов, антикварных торговых центров и даже подаренных фанатами музея. Часть вырученных денег Реднеры отдают в фонд помощи местных кошек.

Музей отвратительной еды, Мальмё (Швеция)

Сэмюэл Уэст, основатель Музея отвратительной еды, сказал, что цель музея — побудить посетителей задуматься о том, почему одни продукты кажутся менее аппетитными, чем другие. А также вдохновиться, изучить свои предубеждения и понять, что отвратительность — это вопрос точки зрения. Экспонаты, выставленные в музее, включают в себя: ферментированное мясо акулы, суп из птичьего гнезда, личинки муравьев, жареную морскую свинку и сыр из личинок.

Недавно в Китае открылся футуристичный Музей научной фантастики. Сверху он похож на «обтекаемый» космический корабль.

Олеся Маевская