Названы самые сильные страхи меняющих работу россиян

Что касается оправдавшихся страхов, то 52 процента рассказали, что новая работа и впрямь оказалась не той, что сулили им во время собеседования. 27 процентов вообще обнаружили, что она оказалась хуже прежней. Кроме того, 24 процента пожаловались на неинтересные задачи, а 22 процентов разочаровались из-за отсутствия возможностей для карьерного роста. Не оправдались страхи только у 17 процентов.