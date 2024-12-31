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Названы самые популярные в России клички собак

Выбрать кличку для собаки — дело не простое. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как чаще всего жители страны называют своих питомцев.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» он сообщил, что в этом году самой популярной стала кличка Оливия. Так россияне нарекали немецких шпицев, пуделей, чихуахуа и ротвейлеров.

Второе место заняла кличка Зевс. Владимир Голубев предположил, что хозяева называли так своих животных, вдохновившись греческой мифологией. Эту кличку давали как крупным собакам (например, немецким или среднеазиатским овчаркам), так и миниатюрным мопсам и чихуахуа.

Топ-3 замыкает кличка Оскар. Так называли биглей, мальтезе, такс, золотистых ретриверов. В пятерку лидеров также вошли клички Жасмин и Есения. Далее следуют Николь, Афина, Жаклин, Юджин и Ева.

По мнению кинолога, лучше подбирать питомцам простые и короткие клички. Их легко запомнить и использовать в речи.

«Именно хозяин чаще всего будет произносить вслух данное имя. Собаку может запутать длинная кличка», — добавил эксперт.

По его словам, желательно, чтобы слово состояло из двух-трех слогов. Также оно должно быть звонким и понятным — например, Боби, Кики, Дружок.

Владимир Голубев отметил, что оригинальные и длинные клички можно записать в документы питомца, а для жизни оставить короткий вариант.

На каком имени вы бы ни остановились — важно, чтобы питомец знал его и всегда откликался на команду хозяина в любой ситуации.

Владимир Голубев
кинолог

Ранее он рассказывал, какие новогодние украшения опасны для собак.