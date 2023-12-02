Названы самые популярные у российских туристов страны для зимовок

Специалисты проанализировали авиабронирования на период с ноября 2023 по март 2024 года с пребыванием более трех недель. Доля подобных заказов составила 17 процентов.

Самым популярным направлением для зимовок стал Бангкок: туда отправится 18,5 процента пользователей, планирующих долгое путешествие. Средняя стоимость ночи в отеле столицы Таиланда ― 5,5 тысячи рублей.

На втором месте ― Пхукет, его доля достигла 13,3 процента. Жилье там в среднем стоит 3,7 тысячи рублей в сутки.

Третью строчку занял Денпасар: на Бали в этом году будут зимовать 10,3 процента российских туристов. За номер они заплатят в среднем три тысячи рублей в день.

В число популярных направлений также вошли Ханой (его доля ― 8,3 процента) и Коломбо (4,2 процента). Также в десятку попали Хошимин, Манила, Дубай, а также Стамбул и Ереван.

За год лидеры списка не изменились: большинство пользователей продолжает зимовать в Таиланде, на Бали и во Вьетнаме. При этом спрос на длительные поездки в это время года в Малайзию вырос в три раза, в Индию и Южную Корею ― в два раза. А вот популярность Шри-Ланки и ОАЭ снизилась на треть, отметили аналитики.