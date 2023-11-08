Названы самые популярные у россиян товары в «черную пятницу»

Что россияне покупают в «черную пятницу»

Более трети (39%) россиян хотя бы иногда делают покупки в период ноябрьских распродаж. А еще 30% каждый год сознательно дожидаются «черной пятницы», чтобы приобрести необходимое. 16% покупателей признались, что их покупки случайно выпадают на сезон скидок, а 10% утверждают, что никогда не обращают на акцию внимания и ничего намеренно не покупают в этот период.

Треть респондентов (32%) составила молодежь. Эта категория покупателей ждет распродаж, чтобы закупиться канцтоварами и книгами. Еще один многочисленный процент покупателей — родители, они составили 40% опрошенных и рассчитывают в период акций приобрести детские товары.

При этом 45% мужчин готовы тратить на маркетплейсах в «черную пятницу» более 7 тыс. рублей и больше всего внимания уделяют скидкам на бытовую технику и электронику.

В то же время 71% женщин не готовы тратить столь крупные суммы на покупки в период акции. Покупательницы чаще рассчитывают купить со скидкой одежду, обувь, аксессуары косметику, бытовую химию.

Несомненным лидером по покупкам в период распродаж являются маркетплейсы — Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и другие. Такой способ покупок выбирают 65% респондентов, в то время как только 9% предпочитают делать покупки офлайн. На сайтах магазинов товары приобретают 8% опрошенных.

Более половины респондентов (56%) во время скидок совершают покупки как обычно, по мере необходимости. Треть (34%) обращает внимание на предлагаемые товары со скидками. А 14% даже могут совершить спонтанную покупку, если увидят на распродаже понравившийся товар. Только 5% покупателей готовятся к «черной пятнице» заблаговременно, собирая корзину и дожидаясь скидки. И 2% признаются, что в рамках акции покупают больше товаров, чем обычно.

О том, что наступила пора распродаж, большинство респондентов (56%) узнают из рекламы в приложениях маркетплейсов.

«Черная пятница» — 2023: когда будет, даты

В 2023 году в России акция продлится три дня — пятницу, субботу и воскресенье 24—26 ноября . Однако часто сделать удачную покупку можно и до акции, а порой и после заветных дней. Некоторые магазины анонсируют «черную пятницу» еще до начала ноября, а скидки объявляют с самого начала месяца. Другие продлевают распродажи до конца осени.