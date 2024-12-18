Названы самые популярные у путешественников города России в 2024 году

В сегменте посуточной аренды квартир наибольшей популярностью пользуется Краснодарский край, на который в 2024 году приходилось почти каждое десятое бронирование (9%). Санкт-Петербург и Москва заняли второе и третье место с долями в 8% и 7% соответственно. В первую пятерку регионов также вошли Подмосковье и Татарстан (по 5% от всех бронирований), говорится в исследовании.