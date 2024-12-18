Названы самые популярные у путешественников города России в 2024 году

По предварительным итогам 2024 года количество бронирований на рынке посуточной аренды жилья в России выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом в поступившем в редакцию исследовании сообщили аналитики сервиса объявлений «Авито Путешествия».
В сегменте посуточной аренды квартир наибольшей популярностью пользуется Краснодарский край, на который в 2024 году приходилось почти каждое десятое бронирование (9%). Санкт-Петербург и Москва заняли второе и третье место с долями в 8% и 7% соответственно. В первую пятерку регионов также вошли Подмосковье и Татарстан (по 5% от всех бронирований), говорится в исследовании.
В то же время, по данным «Авито Путешествий», стремительно растет популярность Мурманской области (рост в 2,7 раза) и регионов Дальнего Востока: в 2024 году число бронирований квартир посуточно в Приморском крае увеличилось в 3,5 раза, в Амурской области — в 3,4 раза, в Хабаровском крае — в 3,2 раза, выяснили аналитики.
«Туристический потенциал регионов Севера и Дальнего Востока в значительной степени еще не раскрыт, однако в последние годы они привлекают все большее число самостоятельных путешественников, которые уже исследовали традиционные маршруты вдоль и поперек. В тех локациях, где пока не появилась развитая гостиничная инфраструктура, именно частные квартиры, апартаменты и дома стимулируют рост турпотока», — рассказал Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».