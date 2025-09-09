Названы самые популярные треки у россиян

Среди слушателей от 14 до 24 лет наиболее популярна музыка нулевых (по числу уникальных пользователей), а втором месте — 1990-е, а на третьем — 2020-е. Музыкальные предпочтения миллениалов (25−41 год) полностью совпадают с выбором предыдущей возрастной группы. Представители поколения Х (42−58 лет) чаще всего слушают треки из 1990-х и 2000-х, а на третьем месте по востребованности у них песни, вышедшие в 1980-х. Наиболее зрелая аудитория бумеров (59−81 год) предпочитает музыку 1980-х. Реже у них звучат треки 1990-х и 2000-х.