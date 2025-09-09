Названы самые популярные треки у россиян

Музыкальные треки девяностых и нулевых оказались наиболее популярны по сравнению с песнями других десятилетий. Об этом говорят результаты исследования, проведенного сервисом «МТС Музыка», они имеются в распоряжении РБК Life.
В рамках исследования аналитики проанализировали статистику прослушивания треков, вышедших в разные десятилетия, и посчитали прослушивания песен, выпущенных в период с 1950 года до наших дней.
Самой популярной музыкальной эпохой стали 1990-е. На треки этого десятилетия приходится 26% проигрываний. С небольшим отставанием следом расположились 2000-е (25%). Замыкают топ-3 1980-е (16%). Чуть реже пользователи слушают современную музыку, которая вышла после 2020-го года. Пятое место досталось музыкальным композициям из 2010-х (12%).
Самым популярным треком конца прошлого века стал Sing It Back (Boris Musical Mix Edit) от Moloko, Boris Dlugosch, Michael Lange, а из песен нулевых пользователи — коллаборациия DJ SMASH и Fast Food «Волна».
Среди слушателей от 14 до 24 лет наиболее популярна музыка нулевых (по числу уникальных пользователей), а втором месте — 1990-е, а на третьем — 2020-е. Музыкальные предпочтения миллениалов (25−41 год) полностью совпадают с выбором предыдущей возрастной группы. Представители поколения Х (42−58 лет) чаще всего слушают треки из 1990-х и 2000-х, а на третьем месте по востребованности у них песни, вышедшие в 1980-х. Наиболее зрелая аудитория бумеров (59−81 год) предпочитает музыку 1980-х. Реже у них звучат треки 1990-х и 2000-х.
Топ-5 самых прослушиваемых треков, вышедших в 1980-е:
Lambada — Kaoma.
I've Seen That Face Before (Libertango) — Grace Jones.
Smalltown Boy — Bronski Beat.
Pick up the phone — F.R. David.
A Kind Of Magic — Queen.
Топ-5 самых прослушиваемых треков, вышедших в 1990-е:
Sing It Back (Boris Musical Mix Edit) — Moloko, Boris Dlugosch, Michael Lange.
Beautiful Girl — INXS.
Engel — Rammstein.
«Берег» — Вячеслав Бутусов.
Pretty Fly (For a White Guy) — The Offspring.
Топ-5 самых прослушиваемых треков, вышедших в 2000-е:
«Волна» — DJ SMASH, Fast Food.
«Мелом» — «Пропаганда».
Now You’re Gone — Basshunter.
Take My Love — Plazma.
Tell Me Why — Supermode.
Топ-5 самых прослушиваемых треков, вышедших в 2010-е:
Blame — Matvey Emerson, ASTERO.
«Босая» — «#2Маши».
«Вите надо выйти» — ESTRADARADA.
I'm Not The Only One — Sam Smith.
We No Speak Americano — Yolanda Be Cool vrs DCUP.
Топ-5 самых прослушиваемых треков, вышедших в 2020-е:
Cold Heart — Elton John, Dua Lipa, PNAU.
«Плачу на техно» — CREAM SODA, «ХЛЕБ».
Komarovo — DVRST, Игорь Скляр, Atomic Heart.
«Стрелы» — Markul, Тося Чайкина.
X.O — The Limba, ANDRO.
В более раннем опросе россияне назвали самые запоминающиеся саундтреки из отечественного кино. Рейтинг возглавила музыка к фильму «Брат» и сериалу «Бригада». Среди отечественных фильмов, вышедших после распада СССР, россиянам также запомнилась музыка из фильмов «Бумер» Петра Буслова (50%) и «Ассы» Сергея Соловьева (20%). Среди саундтреков к отечественным сериалам россияне чаще всего вспоминают музыку к «Бандитскому Петербургу» Владимира Бортко (49%) и «Солдатам» Сергея Арланова (30%). При этом молодежь (18−24 лет) возвела на первое место «Смешариков» (43%).
Песня «Город, которого нет» Игоря Корнелюка (62%) стала лидером среди саундтреков к отечественным сериалам. Отличия в выборе фаворитов заметны для двух возрастных групп с 18 до 24 лет и с 25 до 34 лет: первым больше нравится трек «Пыяла» группы «АИГЕЛ» (саундтрек к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте»), а вторым — композиция «Юность в сапогах» группы «Конец фильма» (саундтрек к телесериалу «Солдаты»).