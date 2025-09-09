Популярные темы
Названы самые популярные треки у россиян

Среди хитов музыка девяностых и нулевых.

Источник: Freepik

Музыкальные треки девяностых и нулевых оказались наиболее популярны по сравнению с песнями других десятилетий. Об этом говорят результаты исследования, проведенного сервисом «МТС Музыка», они имеются в распоряжении РБК Life.

В рамках исследования аналитики проанализировали статистику прослушивания треков, вышедших в разные десятилетия, и посчитали прослушивания песен, выпущенных в период с 1950 года до наших дней.

Самой популярной музыкальной эпохой стали 1990-е. На треки этого десятилетия приходится 26% проигрываний. С небольшим отставанием следом расположились 2000-е (25%). Замыкают топ-3 1980-е (16%). Чуть реже пользователи слушают современную музыку, которая вышла после 2020-го года. Пятое место досталось музыкальным композициям из 2010-х (12%).

Самым популярным треком конца прошлого века стал Sing It Back (Boris Musical Mix Edit) от Moloko, Boris Dlugosch, Michael Lange, а из песен нулевых пользователи — коллаборациия DJ SMASH и Fast Food «Волна».

Среди слушателей от 14 до 24 лет наиболее популярна музыка нулевых (по числу уникальных пользователей), а втором месте — 1990-е, а на третьем — 2020-е. Музыкальные предпочтения миллениалов (25−41 год) полностью совпадают с выбором предыдущей возрастной группы. Представители поколения Х (42−58 лет) чаще всего слушают треки из 1990-х и 2000-х, а на третьем месте по востребованности у них песни, вышедшие в 1980-х. Наиболее зрелая аудитория бумеров (59−81 год) предпочитает музыку 1980-х. Реже у них звучат треки 1990-х и 2000-х.

Топ-5 самых прослушиваемых треков, вышедших в 1980-е:

Lambada — Kaoma.

I've Seen That Face Before (Libertango) — Grace Jones.

Smalltown Boy — Bronski Beat.

Pick up the phone — F.R. David.

A Kind Of Magic — Queen.

Топ-5 самых прослушиваемых треков, вышедших в 1990-е:

Sing It Back (Boris Musical Mix Edit) — Moloko, Boris Dlugosch, Michael Lange.

Beautiful Girl — INXS.

Engel — Rammstein.

«Берег» — Вячеслав Бутусов.

Pretty Fly (For a White Guy) — The Offspring.

Топ-5 самых прослушиваемых треков, вышедших в 2000-е:

«Волна» — DJ SMASH, Fast Food.

«Мелом» — «Пропаганда».

Now You’re Gone — Basshunter.

Take My Love — Plazma.

Tell Me Why — Supermode.

Топ-5 самых прослушиваемых треков, вышедших в 2010-е:

Blame — Matvey Emerson, ASTERO.

«Босая» — «#2Маши».

«Вите надо выйти» — ESTRADARADA.

I'm Not The Only One — Sam Smith.

We No Speak Americano — Yolanda Be Cool vrs DCUP.

Топ-5 самых прослушиваемых треков, вышедших в 2020-е:

Cold Heart — Elton John, Dua Lipa, PNAU.

«Плачу на техно» — CREAM SODA, «ХЛЕБ».

Komarovo — DVRST, Игорь Скляр, Atomic Heart.

«Стрелы» — Markul, Тося Чайкина.

X.O — The Limba, ANDRO.

В более раннем опросе россияне назвали самые запоминающиеся саундтреки из отечественного кино. Рейтинг возглавила музыка к фильму «Брат» и сериалу «Бригада». Среди отечественных фильмов, вышедших после распада СССР, россиянам также запомнилась музыка из фильмов «Бумер» Петра Буслова (50%) и «Ассы» Сергея Соловьева (20%). Среди саундтреков к отечественным сериалам россияне чаще всего вспоминают музыку к «Бандитскому Петербургу» Владимира Бортко (49%) и «Солдатам» Сергея Арланова (30%). При этом молодежь (18−24 лет) возвела на первое место «Смешариков» (43%).

Песня «Город, которого нет» Игоря Корнелюка (62%) стала лидером среди саундтреков к отечественным сериалам. Отличия в выборе фаворитов заметны для двух возрастных групп с 18 до 24 лет и с 25 до 34 лет: первым больше нравится трек «Пыяла» группы «АИГЕЛ» (саундтрек к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте»), а вторым — композиция «Юность в сапогах» группы «Конец фильма» (саундтрек к телесериалу «Солдаты»).