Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину

На третьем месте по популярности оказалась тема «государство и общество». Кроме того, россияне активно задают вопросы, касающиеся жилья, экономики, специальной военной операции (СВО) и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Перед началом «Итогов года» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на прямую линию поступило почти 3 млн обращений от граждан страны.
Совмещенная прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция президента продлится несколько часов. До конца программы любой желающий может задать вопрос президенту России с помощью сайта, мобильного приложения, соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также чат-бота в мессенджере MAX.
Представитель китайского информационного агентства «Синьхуа» Лю Кай рассказал «Известиям», что в ходе прямой линии с Путиным задаст вопрос о развитии двусторонних отношений между РФ и Китаем. Кроме того, журналист подчеркнул значимость внедрения взаимного безвизового режима, который, по его мнению, окажет позитивное влияние на развитие двусторонних контактов.