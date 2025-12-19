Названы самые популярные темы вопросов россиян к Путину

Представитель китайского информационного агентства «Синьхуа» Лю Кай рассказал «Известиям», что в ходе прямой линии с Путиным задаст вопрос о развитии двусторонних отношений между РФ и Китаем. Кроме того, журналист подчеркнул значимость внедрения взаимного безвизового режима, который, по его мнению, окажет позитивное влияние на развитие двусторонних контактов.