Названы самые популярные телеканалы 2024 года

В 2024-м, который был объявлен в России годом семьи, эксперты фиксировали тренд на актуализацию семейных ценностей и популяризацию образов отечественных героев. СТС уже не первый год делает ставку именно на такой контент и, как видно по рейтингу, — оправдано. В эфирной сетке полюбившиеся зрителям сериалы и фильмы — «Папины дочки. Новые», «Ивановы-Ивановы», «Последний богатырь» и другие.