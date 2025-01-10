Названы самые популярные телеканалы 2024 года

Первые две позиции сохранили телеканал «Россия 1» (14%) и НТВ (9,5%). «Пятый канал» поднялся на третье место, нарастив долю аудитории на 0,3 п.п. до 7,7%. «Первый канал» занял четвертую позицию (7,3%), а РЕН ТВ сохранил пятую строчку, увеличив долю на 0,6 п.п до 6,9% — это максимальный рост среди каналов большой десятки.
В сегменте развлекательного вещания с большим отрывом от конкурентов лидируют «Домашний» — на шестой строчке общего рейтинга и СТС — на седьмой. Далее следуют ТВ Центр, ТНТ, а замыкает десятку канал «Звезда», который за год поднялся с двенадцатого места.
В топ-10 кинофильмов и сериалов лидерство, по данным Mediascope, также за «Россией-1». Канал в 2024 году показал восемь из 10 самых популярных проектов, среди них: «Чебурашка», «Конек-Горбунок», «По щучьему велению», «Иван Васильевич меняет профессию». Что касается рейтинга уникальных программ, то здесь помимо «России-1» лидируют «Первый канал» и НТВ: «Голубой огонек на Шаболовке», «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе», «Привет, Андрей!», «Невский. Близкий враг» и другие.
В 2024-м, который был объявлен в России годом семьи, эксперты фиксировали тренд на актуализацию семейных ценностей и популяризацию образов отечественных героев. СТС уже не первый год делает ставку именно на такой контент и, как видно по рейтингу, — оправдано. В эфирной сетке полюбившиеся зрителям сериалы и фильмы — «Папины дочки. Новые», «Ивановы-Ивановы», «Последний богатырь» и другие.
После ухода западных мейджоров отечественные вещатели продолжат делать ставку на собственное производство. И каждый год количество такого контента растет в разы. Так, этот показатель на каналах НМГ в 2024 году вырос по сравнению с 2022-м почти в полтора раза в часах, сообщили в холдинге. У телеканалов ВГТРК эфирная сетка также построена на собственных форматах.
Пятерка лидеров среди вещателей осталась той же — это говорит о том, что отечественное телевидение продолжает уверенно держать внимание зрителей, сказала «Известиям» операционный директор коммуникационного агентства Breaking Trends, член Союза журналистов России Виктория Загитова. По ее словам, в будущем телезрителей ждет больше интерактивного контента, где они будут активнее вовлекаться в процесс.