Названы самые популярные схемы телефонных мошенников. Как могут обмануть

Звонки от лица банков, операторов связи, органов государственной власти, а также предложения об инвестициях и подработке в интернете названы самыми популярными мошенническими схемами. На них приходится до 80% от общего числа мошенничеств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова.
По словам Никиты Чугунова, в 67% случаев мошенники использовали мобильную связь, в июле и августе этот показатель достигал 89%. Остальные 33% звонков поступали россиянам через мессенджеры.
Основной целью звонков от имени банковских работников, операторов связи или сотрудников госструктур являются получение СМС-кода для подтверждения действий в интернете, установка вредоносной программы на смартфон или переход жертвы по фишинговой ссылке. Так мошенники получают доступ к личному кабинету клиента банка, могут оформлять кредиты и выводить деньги со счетов и карт.
Предложение заработать на инвестициях подразумевает переводы на сторонний счет. Злоумышленники используют психологические манипуляции: обещают жертве быстрый доход и резкий скачок стоимости инвестиций или акций компании.
«Сначала жертва вкладывает небольшие суммы, видит прибыль и увеличивает размер переводов, в том числе за счет кредитных средств. Мошенник получает деньги и пропадает», — отметили эксперты.
Помимо этого, мошенники могут использовать персональные данные о жертвах. Например, сообщать возраст, социальное положение, информацию об оформленных банковских продуктах. С помощью таких психологических приемов они завоевывают доверие жертвы.
«На рынке меняется портрет самих мошенников — все чаще речь идет о подготовленных и финансово грамотных профессионалах, которые хорошо разбираются в психологии людей, умеют в нужный момент оказать давление на собеседника. Около 85% пострадавших самостоятельно переводили деньги на неизвестные счета, снимали наличные, отдавали их неизвестным, делились с ними личной информацией», — сказал Чугунов.
Эксперты призвали сохранять критическое мышление и помнить, что «разговор по телефону с неизвестным может обернуться потерей ваших денег».
Ранее стало известно, что мошенники начали использовать схемы с удаленным доступом. За июль-август 2024 года около 30−40% всех атак происходило именно с использованием программ удаленного доступа. С помощью программного обеспечения злоумышленники могут удаленно управлять смартфоном жертвы, в том числе онлайн-банком. Чтобы заполучить доступ к устройству, они звонят жертве и под разными предлогами убеждают установить на смартфон или компьютер «специальную программу».
Преступники также отправляют поддельные QR-коды по электронной почте или через мессенджеры и предлагают перейти по ссылке, чтобы получить «выигрыш» или скидку. Отсканировав такой код, пользователь окажется на фишинговом сайте. «С развитием бесконтактных платежей и цифровых технологий злоумышленники стали активно использовать поддельные QR-коды. Например, мошенники могут подменить QR-код, и вместо оплаты услуги деньги уйдут на счет преступников», — объяснил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
В свою очередь, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов недавно перечислил пять фраз, которые часто используют телефонные аферисты. Это «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС»: «Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем — сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник», — предупредил Кузнецов.