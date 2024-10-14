Названы самые популярные схемы телефонных мошенников. Как могут обмануть

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать схемы с удаленным доступом. За июль-август 2024 года около 30−40% всех атак происходило именно с использованием программ удаленного доступа. С помощью программного обеспечения злоумышленники могут удаленно управлять смартфоном жертвы, в том числе онлайн-банком. Чтобы заполучить доступ к устройству, они звонят жертве и под разными предлогами убеждают установить на смартфон или компьютер «специальную программу».