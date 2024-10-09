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Названы самые популярные регионы для отдыха на термальных источниках

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Осенью, после окончания бархатного сезона на черноморском побережье, россияне отправляются на термальные курорты. Причем за год спрос на отели с собственными источниками (теплыми открытыми бассейнами с минеральной водой) вырос на 12 процентов, сообщает национальный туроператор «Алеан».

Источник: Reuters

Самое популярное направление — Тюмень, термальная столица России. На этот регион приходится около 85 процентов бронирований. За год интерес к поездкам туда увеличился на 15 процентов.

Каждый десятый турист бронирует отдых на термальных источниках в Адыгее. Кроме того, путешественники активно интересуются отелями Мостовского района Краснодарского края, Свердловской и Челябинской областей, а также курорта Начики на Камчатке — в совокупности эти направления составляют пять процентов заявок.

Недельный тур в санаторий Тюменской области с питанием и лечением обойдется в сумму от 92 тысяч рублей на двоих. Поездка на базу отдыха, где также есть термальные источники, — от 48 тысяч рублей на двоих.

В Мостовском районе Краснодарского края недельный отдых с размещением в гостинице с термальным бассейном стоит от 60 тысяч рублей на двоих, столько же — в Адыгее. В Свердловской и Челябинской областях — дешевле, от 46 и 54 тысяч рублей соответственно. На Камчатке — от 56 тысяч рублей. Дорогу придется оплатить отдельно.