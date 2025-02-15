Названы самые популярные причины, почему диеты не работают

«Важно менять образ жизни, выстраивать систему питания, которая будет подходить именно вам. Опрос ВЦИОМ показал, что 56% россиян следят за своим питанием, но каждый пятый ест, что хочет, не задумываясь о последствиях. При этом 54% признались, что периодически переедают, а 52% не всегда могут устоять перед аппетитной едой и заказывают больше, чем планировали. Эти данные подтверждают, что для осознанного питания нужны не разовые решения, а системный подход», — заметила тренер.