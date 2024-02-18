Названы самые популярные пароли среди россиян. Их нельзя использовать

Списки самых распространенных паролей, встречающихся как среди пользователей во всем мире, так и в России, выглядят практически одинаково. На вершине рейтинга такие комбинации цифр, как 123456 и 123456789, а также 1000000. Кроме того, популярностью по-прежнему пользуются буквенные и буквенно-цифровые сочетания, которые легко набрать на клавиатуре: qwerty и Qwerty123.
Кроме того, специалисты составили список самых популярных паролей на кириллице за 2023 год. Наиболее часто встречается комбинация «йцукен», слова «подружка», «пароль» и «привет», а также женское имя «марина». Полный список выглядит следующим образом:
«йцукен»;
«подружка»;
«пароль»;
12345Е;
«ЙЦУКЕН123»;
«привет»;
«123йцу»;
«марина»;
«йцукен12345»;
«йцукенгшщз».
Ранее стало известно, что в Сети набирает обороты новый вид мошенничества, когда пользователей Telegram добавляют в новые каналы, где активно продвигаются различные акции. При этом в них используются логотипы и изображения в стиле узнаваемого брендинга банков. Таким образом злоумышленники провоцируют жертву перейти по ссылке, чтобы затем обманом выудить у клиентов данные, пароли, коды из СМС.