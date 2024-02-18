Названы самые популярные пароли среди россиян. Их нельзя использовать

Списки самых распространенных паролей, встречающихся как среди пользователей во всем мире, так и в России, выглядят практически одинаково. На вершине рейтинга такие комбинации цифр, как 123456 и 123456789, а также 1000000. Кроме того, популярностью по-прежнему пользуются буквенные и буквенно-цифровые сочетания, которые легко набрать на клавиатуре: qwerty и Qwerty123.