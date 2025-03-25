Названы самые популярные направления на майские праздники

Как сообщает Роскачество со ссылкой на Российский союз туриндустрии, больше всего путешественников интересует пляжный отдых. В частности, в Египте, Турции и ОАЭ.
По данным «Слетать.ру», большая часть (40%) заявок на туры приходится на Турцию. 15% хотят в Египет, 8% — в ОАЭ, 4% — в Таиланд. Среди внутренних направлений самыми популярными оказались Краснодарский край, Кавказ и Калининградская область.
Сервис «Островок» сообщил, что отели чаще всего бронируют в Санкт-Петербурге, Казани, Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Кисловодске, Сочи, Зеленоградске, Ярославле. Причем число заказов на
Ночь в отеле в российских гостиницах в праздники обойдется в среднем в 6,1 тысячи рублей. Это на 20% выше показателя прошлого года. По зарубежным направлениям средняя цена составляет 10,1 тысячи рублей (+12% за год).
Стоимость поездок по сравнению с прошлым годом тоже изменилась. Причем как в сторону увеличения, так и снижения. Так, цены на отдых в Турции, Сочи, Минеральных Водах и большинстве российских городов поднялись, а Египет и ОАЭ стали доступнее.
Ранее стало известно о всплеске интереса к путешествиям в майские праздники по Уралу и Дагестану.