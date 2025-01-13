Названы самые популярные лекарства у россиян в 2024 году

Обезболивающие препараты на основе ибупрофена заняли второе место по объему трат на территории России. Такие таблетки купили на общую сумму в 17,4 млрд руб., что на 8,6% больше относительного года до этого. На третьем месте по этому показателю оказались препараты для лечения венозных заболеваний с гесперидином и диосмином. На их покупку россияне потратили почти 16,7 млрд руб., что на 15,1% больше значения 2023 года.