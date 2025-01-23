Названы самые популярные имена в России

Аналитики выяснили, что топ-5 популярных женских имен остался неизменным третий год подряд: София, Ева, Анна, Мария, Виктория. Последнее изменение в этом списке произошло в 2022 году: тогда имя Ева поднялось с четвертого места на второе, обогнав по популярности имена Анна и Мария.