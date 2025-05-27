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Названы самые популярные имена для детей в России в 2025 году

София и Михаил стали самыми популярными именами для детей в России в этом году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Самыми популярными именами для детей в России в этом году являются София и Михаил, свидетельствуют данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным, с начала этого года женским именем София назвали 7177 детей. На втором месте по популярности имя Ева (6226 детей), на третьем — Анна (5926). Следующее по популярности — Мария (5326), за ним идет Варвара (5299).

Имя Михаил стало самым популярным мужским именем в этом году — им назвали 8330 детей. На втором месте Александр (7397 детей), на третьем — Артем (6588). Четвертое по популярности имя — Матвей (5636), далее идет Тимофей (5393).