Названы самые популярные детские игрушки в 2024 году

Спрос на игрушки оценили аналитики ресурса «Чек Индекс». Он отслеживает изменения в сфере розничных продаж, опираясь на данные Оператора фискальных данных, обрабатывающего ежедневно свыше 44 млн чеков с более чем миллиона онлайн-касс по всей России. Об исследовании рассказало Роскачество.
В целом эксперты зафиксировали рост среднего чека на детские игрушки в сравнении с прошлым годом. Как и со школьными товарами, это объясняется выбором более качественных и дорогих изделий.
Средний чек детских товаров из обычных магазинов вырос на 10%, до 2 601 рубля. В онлайн-сегменте чек поднялся на 4%, до 3 361 рубля.
Игры и игрушки для детей подорожали на 11% в офлайн-магазинах (в среднем стоили 727 рублей) и на 6% в онлайн (801 рубль).
Также аналитики рассказали, что в 2024 году повысился спрос на мягкие игрушки (на 8%) и на игрушки-антистресс (на 14%). Среди этих категорий лидерами стали антистресс-игрушки в целом (на 21%), поп-ит (антистресс, на 35%, сквиш (антистресс, 103%).
Упал спрос на мягкие игрушки «Гусь-обнимусь» (на 26%) и «Капибара» (на 11%), а также симпл-димпл (антистресс, на 30%).
Ранее эксперты рассказали, есть ли польза от антисресс-игрушек.