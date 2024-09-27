Названы самые популярные детские игрушки в 2024 году

Также аналитики рассказали, что в 2024 году повысился спрос на мягкие игрушки (на 8%) и на игрушки-антистресс (на 14%). Среди этих категорий лидерами стали антистресс-игрушки в целом (на 21%), поп-ит (антистресс, на 35%, сквиш (антистресс, 103%).