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Названы самые популярные артисты российского шоу-бизнеса

Недавно был составлен список самых популярных артистов российского шоу-бизнеса. Звезд сравнивали по охвату аудитории. Результаты подсчет показывает издание Life.

Источник: РИА "Новости"

Самыми популярными артистами по итогам первых шести месяцев 2024 года стали Григорий Лепс и Ярослав Дронов, известны под псевдонимом SHAMAN. С начала года Лепс дал 33 сольных концерта. При этом, на второй полугодие у него запланировано еще 28 выходов на сцену. Дронов обгоняет Лепса. SHAMAN дал уже 49 концертов, а ожидается еще 30. Все выступления артистов собирают полные залы.

Уточняется, что в этот список также вошли Владимир Пресняков и Леонид Агутин.

— Агутин и Пресняков в топе у обеспеченных людей, которым «за сорок», — это их юность, это музыка и лирическая, и танцевальная, это песни, которые знают все гости, плюс это приятные по взаимодействию с публикой артисты, — рассказал менеджер агентства по организации мероприятий.

Кроме того, большую популярность имеют Сергей Жуков, три года подряд собирающий аншлаг в «Лужниках», Баста и Полина Гагарина, передает Life.

22 июля президент России Владимир Путин присвоил певцу Ярославу Дронову, известному под псевдонимом SHAMAN, звание Заслуженного артиста Российской Федерации.

20 июля SHAMAN устроил концерт у посольства США из-за блокировки его YouTube-канала. Певец отметил, что выступает на митинге в том числе за своих коллег по цеху, которых YouTube также «несправедливо заблокировал».