Названы самые популярные артисты российского шоу-бизнеса

Самыми популярными артистами по итогам первых шести месяцев 2024 года стали Григорий Лепс и Ярослав Дронов, известны под псевдонимом SHAMAN. С начала года Лепс дал 33 сольных концерта. При этом, на второй полугодие у него запланировано еще 28 выходов на сцену. Дронов обгоняет Лепса. SHAMAN дал уже 49 концертов, а ожидается еще 30. Все выступления артистов собирают полные залы.