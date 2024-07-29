Названы самые популярные артисты российского шоу-бизнеса

Самыми популярными артистами по итогам первых шести месяцев 2024 года стали Григорий Лепс и Ярослав Дронов, известны под псевдонимом SHAMAN. С начала года Лепс дал 33 сольных концерта. При этом, на второй полугодие у него запланировано еще 28 выходов на сцену. Дронов обгоняет Лепса. SHAMAN дал уже 49 концертов, а ожидается еще 30. Все выступления артистов собирают полные залы.
Уточняется, что в этот список также вошли Владимир Пресняков и Леонид Агутин.
— Агутин и Пресняков в топе у обеспеченных людей, которым «за сорок», — это их юность, это музыка и лирическая, и танцевальная, это песни, которые знают все гости, плюс это приятные по взаимодействию с публикой артисты, — рассказал менеджер агентства по организации мероприятий.
Кроме того, большую популярность имеют Сергей Жуков, три года подряд собирающий аншлаг в «Лужниках», Баста и Полина Гагарина, передает Life.
22 июля президент России Владимир Путин присвоил певцу Ярославу Дронову, известному под псевдонимом SHAMAN, звание Заслуженного артиста Российской Федерации.
20 июля SHAMAN устроил концерт у посольства США из-за блокировки его YouTube-канала. Певец отметил, что выступает на митинге в том числе за своих коллег по цеху, которых YouTube также «несправедливо заблокировал».