Названы самые полезные продукты для здоровья

Одной из самых важных вещей является высокая питательная ценность гречки при ее низкой калорийности. В ней содержится много белка, железа и магния. Поэтому крупу рекомендуют пациентам с анемией, болезнями сердца и сосудов, а также для восстановления организма после операций.