Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы самые полезные продукты для здоровья

Эти пять продуктов найдутся на каждой кухне.

Источник: РИА "Новости"

От состояния нашего физического здоровья зависит многое, в том числе и наше ментальное здоровье. Поэтому важно питаться правильно и не засорять свой организм.

«Общественная служба новостей» рассказала о пяти самых полезных для здоровья продуктах.

Гречневая крупа

В гречке содержится много клетчатки, полезной для пищеварения. Сбалансированный витаминно-микроэлементный состав этой крупы способствует укреплению кровеносных сосудов.

Одной из самых важных вещей является высокая питательная ценность гречки при ее низкой калорийности. В ней содержится много белка, железа и магния. Поэтому крупу рекомендуют пациентам с анемией, болезнями сердца и сосудов, а также для восстановления организма после операций.

Также гречка будет полезна людям с диабетом. У нее минимальный гликемический индекс, поэтому крупа не вызывает резких скачков сахара в крови.

Оливковое масло

В оливковом масле содержится большое количество омега-3 и омега-9, которые являются источниками энергии.

Также оливковое масло обладает противовоспалительным действием, так как в его состав входят антиоксиданты.

Ученые утверждают, что продукт снижает вероятность развития таких заболеваний, как онкология, деменция и болезнь Альцгеймера.

Семена тыквы

В тыквенных семечках много клетчатки, которая полезна для пищеварения. Они помогут нормализовать стул и ускорить метаболизм.

Семена тыквы отлично подходит для тех, кто придерживается разным диетам. Дело в том, что этот продукт долго усваивается, пресекая желание съесть что-то «запрещенное».

Норма тыквенных семечек в день — 30 граммов. Лучше всего употреблять их в сыром виде.

Зеленые овощи

Зеленые овощи способствуют омоложению организма. Их важно употреблять тем, кто хочет сбросить лишний вес и ведет преимущественно сидячий образ жизни.

При регулярном употреблении зеленых овощей у вас наладится пищеварение и пройдет дискомфорт в желудке. Также появится больше энергии, улучшится состояние волос, ногтей и кожи.

Темный шоколад

Темный шоколад способствует снижению артериального давления, помогает работать сердцу. Его полезно есть людям в возрасте 35−65 лет, так как он способен предотвратить инфаркт и инсульт.

Шоколад полезен для когнитивных способностей и психики. Продукт улучшает настроение и работу мозга.

Суточная доза темного шоколада — не более 45 граммов в день.

Ранее диетолог рассказала, какие продукты нельзя брать на пикник.

Анна Морозова