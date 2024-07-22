Названы самые полезные продукты для здоровья

От состояния нашего физического здоровья зависит многое, в том числе и наше ментальное здоровье. Поэтому важно питаться правильно и не засорять свой организм.
«Общественная служба новостей» рассказала о пяти самых полезных для здоровья продуктах.
Гречневая крупа
В гречке содержится много клетчатки, полезной для пищеварения. Сбалансированный витаминно-микроэлементный состав этой крупы способствует укреплению кровеносных сосудов.
Одной из самых важных вещей является высокая питательная ценность гречки при ее низкой калорийности. В ней содержится много белка, железа и магния. Поэтому крупу рекомендуют пациентам с анемией, болезнями сердца и сосудов, а также для восстановления организма после операций.
Также гречка будет полезна людям с диабетом. У нее минимальный гликемический индекс, поэтому крупа не вызывает резких скачков сахара в крови.
Оливковое масло
В оливковом масле содержится большое количество омега-3 и омега-9, которые являются источниками энергии.
Также оливковое масло обладает противовоспалительным действием, так как в его состав входят антиоксиданты.
Ученые утверждают, что продукт снижает вероятность развития таких заболеваний, как онкология, деменция и болезнь Альцгеймера.
Семена тыквы
В тыквенных семечках много клетчатки, которая полезна для пищеварения. Они помогут нормализовать стул и ускорить метаболизм.
Семена тыквы отлично подходит для тех, кто придерживается разным диетам. Дело в том, что этот продукт долго усваивается, пресекая желание съесть что-то «запрещенное».
Норма тыквенных семечек в день — 30 граммов. Лучше всего употреблять их в сыром виде.
Зеленые овощи
Зеленые овощи способствуют омоложению организма. Их важно употреблять тем, кто хочет сбросить лишний вес и ведет преимущественно сидячий образ жизни.
При регулярном употреблении зеленых овощей у вас наладится пищеварение и пройдет дискомфорт в желудке. Также появится больше энергии, улучшится состояние волос, ногтей и кожи.
Темный шоколад
Темный шоколад способствует снижению артериального давления, помогает работать сердцу. Его полезно есть людям в возрасте 35−65 лет, так как он способен предотвратить инфаркт и инсульт.
Шоколад полезен для когнитивных способностей и психики. Продукт улучшает настроение и работу мозга.
Суточная доза темного шоколада — не более 45 граммов в день.
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Анна Морозова